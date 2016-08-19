Без суда и следствия

Постановлением Совета Министров от 16.08.2016 № 638 дополнен перечень документов, на основании которых нотариус может совершать исполнительную надпись, дающую право взыскивать задолженность по хозяйственным договорам без обращения в суд (далее – перечень).

Этот документ принят с учетом практики применения нотариусами Указа Президента от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности» и постановления Совмина от 28.12.2006 № 1737.

В частности, дополнен перечень документов, на основании которых нотариус может совершать исполнительную надпись, о взыскании задолженности по договорам проката, аренды движимого имущества при условии определения арендной платы в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно, об оказании услуг связи, неустойку (штраф, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором.

Для совершения исполнительной надписи в этом случае теперь будет необходимо пред­ставить не только договор проката, договор аренды либо договор об оказании услуг связи или их копии, заверенные взыскателем, и документ о расчете суммы задолженности по неуплаченным (не полностью уплаченным) платежам, неустойки (штрафа, пени), сроках уплаты с указанием о непогашении задолженности после извещения лица и даты его извещения, если такое извещение предусмотрено законодательством или договором (далее – документ о расчете суммы задолженности), но и документы, подтверждающие передачу имущества по договору арен­ды (акт о передаче имущества (вещи), акт о приемке имущества (вещи) по количеству и качеству и другие), и их копии, заверенные взыскателем.

При этом уточнено, что документ о расчете суммы задолженности должен быть подписан руководителем или иным упол­номоченным должност­ным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), индивидуальным предпринимателем (ИП) и скреплен печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности пред­ставителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Кроме того, перечень дополнен возможностью совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору субаренды движимого имущества при условии определения арендной платы в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором. В этом случае необходимо представить следующие документы:

– договор субаренды и его копию, заверенную взыскателем;

– копию договора аренды, заверенную взыскателем;

– копию документа, содержащего согласие арендодателя на сдачу арендованного имущества в субаренду, заверенную взы­скателем (за исключением случаев, когда такое согласие предусмотрено в договоре арен­ды либо имеется отметка арен­додателя на договоре субаренды);

– документы, подтверждающие передачу имущества по договору субаренды (акт о передаче имущества (вещи), акт о приемке имущества (вещи) по количеству и качеству и другие), и их копии, заверенные взыскателем;

– документ о расчете суммы задолженности, подписанный руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), ИП, скрепленный печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.

Постановление № 638 вступает в силу после его официального опубликования.

Автор публикации: Александр ГАНАГО