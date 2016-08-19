Аренда и лизинг
Без суда и следствия
Постановлением Совета Министров от 16.08.2016 № 638 дополнен перечень документов, на основании которых нотариус может совершать исполнительную надпись, дающую право взыскивать задолженность по хозяйственным договорам без обращения в суд (далее – перечень).
Этот документ принят с учетом практики применения нотариусами Указа Президента от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности» и постановления Совмина от 28.12.2006 № 1737.
В частности, дополнен перечень документов, на основании которых нотариус может совершать исполнительную надпись, о взыскании задолженности по договорам проката, аренды движимого имущества при условии определения арендной платы в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно, об оказании услуг связи, неустойку (штраф, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором.
Для совершения исполнительной надписи в этом случае теперь будет необходимо представить не только договор проката, договор аренды либо договор об оказании услуг связи или их копии, заверенные взыскателем, и документ о расчете суммы задолженности по неуплаченным (не полностью уплаченным) платежам, неустойки (штрафа, пени), сроках уплаты с указанием о непогашении задолженности после извещения лица и даты его извещения, если такое извещение предусмотрено законодательством или договором (далее – документ о расчете суммы задолженности), но и документы, подтверждающие передачу имущества по договору аренды (акт о передаче имущества (вещи), акт о приемке имущества (вещи) по количеству и качеству и другие), и их копии, заверенные взыскателем.
При этом уточнено, что документ о расчете суммы задолженности должен быть подписан руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), индивидуальным предпринимателем (ИП) и скреплен печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.
Кроме того, перечень дополнен возможностью совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору субаренды движимого имущества при условии определения арендной платы в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодательством или договором. В этом случае необходимо представить следующие документы:
– договор субаренды и его копию, заверенную взыскателем;
– копию договора аренды, заверенную взыскателем;
– копию документа, содержащего согласие арендодателя на сдачу арендованного имущества в субаренду, заверенную взыскателем (за исключением случаев, когда такое согласие предусмотрено в договоре аренды либо имеется отметка арендодателя на договоре субаренды);
– документы, подтверждающие передачу имущества по договору субаренды (акт о передаче имущества (вещи), акт о приемке имущества (вещи) по количеству и качеству и другие), и их копии, заверенные взыскателем;
– документ о расчете суммы задолженности, подписанный руководителем или иным уполномоченным должностным лицом взыскателя (с представлением документов, подтверждающих его полномочия на подписание), ИП, скрепленный печатью взыскателя (при ее наличии). Требование о проставлении печати не распространяется на случаи подписания документа о расчете суммы задолженности представителем взыскателя, уполномоченным на его подписание доверенностью.
Постановление № 638 вступает в силу после его официального опубликования.
Автор публикации: Александр ГАНАГО
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