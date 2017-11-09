Беларусь как часть содружества стартап-наций

Многие из нас, в положительном или отрицательном смысле, воспринимают Беларусь как маленький островок в этом огромном мире. То есть как что-то обособленное, изолированное. В сфере экономики это совершенно не так. Если хочешь быть на волне, а не под волной – необходимо быть связанным с миром и открытым ему. В этом году, с 13 по 19 ноября, группа компаний Belbiz в седьмой раз проведет в нашей стране Всемирную неделю предпринимательства. Название мероприятия говорит само за себя: «Белорусское бизнес-сообщество – часть мирового».

В это же время тематические форумы, круглые столы и мастер-классы пройдут в 170 странах мира. А 20 ноября в столице Эстонии начнется мировой саммит стартап-наций, в котором примет участие и белорусская делегация: представители Минэкономики, ПВТ, Белорусского инновационного фонда, Банка развития, Национального банка, стартап-хаба Imaguru, бизнес-ангелы.

На пресс-конференции 9 ноября, которую проводили организаторы Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, неожиданный вопрос задал представитель издания «Евразийская правда».

– Тут многое говорилось о бизнес-ангелах, а можно ли услышать о бизнес-демонах? И будет ли перевод на русский на саммите в Таллинне? Мы знаем, что там с этим проблемы!

Повисла неловкая пауза. Вопрос был явно не вполне уместным. Но все же Анастасия Хаменкова, заместитель директора и соучредитель группы компаний Belbiz, нашлась, что ответить.

– Мы не воспринимаем мир предпринимательства как жестокую борьбу «темных» и «светлых» начал. Демонов здесь нет. Что касается языка, то белорусское предпринимательское сообщество достаточно образованно, чтобы понимать английский и общаться на нем.

Предпринимательству, тем более инновационному, не свойственны идеологические установки и стереотипы. Которые только мешают двигаться вперед.

А задачу перед собой организаторы Всемирной недели предпринимательства в Беларуси ставят более чем амбициозную – «построение стартап-нации в Беларуси». Для чего, уверены они, в нашей стране благодаря человеческому потенциалу есть все предпосылки и шансы. Историй успеха, сделок белорусских IT-компаний с мировыми гигантами и новых интересных проектов становится все больше.

Ключевое событие Недели соберет более 500 предпринимателей, управляющих, стартаперов и представителей госорганов. Гости Форума примут участие в панельных дискуссиях, услышат уникальных для белорусских конференций спикеров.

Так, например, 13 ноября перед участниками выступит Брюс Орак, экс-посол США в Финляндии, советник бывшего президента США Барака Обамы, исполнительный директор Alta University. Он расскажет, каким должен быть менталитет стартап-нации, как его развить, воспитать, изменить.

Владислав Солодкий – один из лучших финтех-инвесторов в мире, основатель венчурного фонда LIFE.SREDA в Сингапуре – расскажет о финтех-трендах, о развитии бизнеса в новой мировой экономической реальности.

На Форуме состоится финал GovTech хакатона (уникального для Беларуси формата сотрудничества бизнеса и власти), пройдут питчи (краткие презентации проектов) стартап-участников Belbiz Battle – конкурса с призовой поездкой в Лондон для семи лучших команд.

В стартап-хабе Imaguru запланированы мастер-классы и семинары от международных экспертов и менторские сессии инвесторов для белорусских стартапов.

Завершит работу второй выпуск в Академии бизнес-ангелов в Imaguru.

Состоится престижный национальный конкурс «Предприниматель года». Пройдет семинар-тренинг Республиканского конкурса инновационных проектов.

В рамках Недели также запланирован детский фестиваль «Я – будущий предприниматель». Для детей (8-11 лет) и подростков (12-17 лет) параллельно пройдут образовательно-развлекательные программы в Imaguru.

Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси проводится при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Банка развития, Посольства Великобритании в Беларуси и Минэкономики Беларуси.