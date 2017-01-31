Аудиторский калейдоскоп

Госдума РФ отклонила поправки в федеральный закон «Об аудиторской деятельности», предусматривающие запрет на совместительство аудиторов с целью удо­в­летворения требований к членству аудиторских фирм в саморегулируемых организациях.

Сейчас в РФ аудиторской компании требуется иметь в штате не менее 3 аудиторов, для которых она является основным местом работы. Предлагалось это требование дополнить тезисом о том, что квалификационный аттестат данных аудиторов не может быть представлен для подтверждения минимальной чи­сленности аудиторов в других коммерческих организациях. Та­к­же предлагалось установить, что для аудита общественно значимых организаций нужно иметь в штате не менее 2 обладателей нового аттестата.

Правительство РФ и ответственный комитет Госдумы законопроект не поддержали. По мнению комитета, требования об однократности подтверждения квалификационным аттестатом минимальной численности аудиторов только в одной организации не согласуется с положениями Трудового кодекса в части реализации права работника на внешнее совместительство, по­скольку работодатель вправе требовать документ, подтверждающий квалификацию работника.

Отдельные положения отклоненного законопроекта в части совершенствования информационного обеспечения аудиторской деятельности, по мнению комитета, могут быть рассмотрены и учтены в рамках подготовки ко второму чтению другого законопроекта, в котором, в частности, устанавливается порядок взаимодействия аудиторов с Центробанком РФ.

Для сравнения в Беларуси в штате аудиторской организации должно состоять не менее 5 аудиторов, для которых эта организация является основным местом работы, а для того чтобы проводить обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, со­ставленной в соответствии с МСФО, нужно иметь в штате не менее 2 аудиторов из числа указанных пяти, имеющих специальную подготовку в области МСФО.

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13 января Минфин РФ разместил на своем сайте перечень случаев обязательного аудита финансовой отчетности за прошлый год. Для каждого из них приведена законодательная норма, указан вид отчетности и субъекты аудиторской деятельности, которые имеют право проводить аудит.

Для удобства случаи обязательного аудита объединены в 7 групп по организационно-правовой форме, по виду деятельности, по организациям с определенными финансовыми показателями и по организациям, составляющим консолидированную отчетность, в т.ч.:

– акционерные общества и федеральные государственные унитарные предприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 2176-р;

– публично-правовые компании;

– микрофинансовые организации;

– политические партии в от­дельных случаях;

– управляющая компания Рос­сийского фонда прямых инвестиций;

– фонд содействия кредитованию.

В целом количество случаев обязательного аудита в рос­сийском законодательстве выросло с 56 в 2013–2014 гг. до 60 в 2015-м и 69 в настоящее время.

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Комиссия по законопроектной деятельности РФ одо­брила внесенный Минфином проект изменений в ст.ст. 82 и 93 НК РФ, которые должны предоставить налоговикам доступ к аудиторской документации.

Таким образом, российские налоговики скоро получат возможность требовать от аудиторских компаний и индивидуальных аудиторов сведения о налогоплательщике, полученные по ходу проверки, если сам налогоплательщик еще раньше не представил документы в налоговые органы в установленном порядке. Новая редакция ст. 82 НК РФ будет по-новому оговаривать порядок взаимодействия налоговиков и аудиторских компаний.

Авторы проекта полагают, что это позволит повысить прозрачность для целей налогообложения в соответствии с рекомендациями ОЭСР, а также позволит сократить налоговые правонарушения и повысить их раскрываемость.

При этом, по сути, отменяется понятие аудиторской тайны. Кстати, в Беларуси согласно ст. 22 Закона от 12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской деятельности» аудиторы обязаны предоставлять име­ющуюся у них информацию о деятельности аудируемого лица, заказчика аудиторских услуг, а также получаемые или составляемые в ходе оказания аудиторских услуг документы и содержащиеся в этих документах сведения судам, правоохранительным, налоговым и иным контролирующим органам.

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Напомним, в ЕАЭС планируется создать единый рынок аудиторских услуг, который начнет функционировать с 1 января 2022 г., что предполагает гармонизацию нормативной базы стран-­участниц в данной сфере деятельности.