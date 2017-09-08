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08 сентября 2017 года

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Золотовалютные резервы Беларуси вновь выросли

08.09.2017

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 сен­тября 2017 г., по предварительным данным, составили 6993,6 млн. USD (в эквиваленте). За август они возросли на 328,8 млн. USD (на 4,9%), а с начала года – на 2066,4 млн. USD (на 42%).

По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. ЗВР выросли на 48,4%, или более чем на 2,2 млрд. USD.

Увеличению международных резервных активов в августе способствовали поступления средств в иностранной валюте в бюджет, включая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, рост объема средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Национальном банке, увеличение стоимости монетарного золота, поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также покупка регулятором иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Правительством и Нацбанком в августе 2017 г. исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 135 млн. USD.

В то же время средние мировые цены на золото, по данным Минфина, выросли с 39,75 USD за 1 грамм в июле т.г. до 41,23 USD в августе, на серебро – с 0,5178 до 0,534 USD/г, на платину – с 29,48 до 31,27 USD/г.

В прошлом году золотовалютные резервы страны в определении ССРД МВФ увеличились на 751 млн. USD (на 18%) – до 4927,2 млн. USD (в эквиваленте) на 1 января 2017 г. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн. USD. Таким образом, планы уже перевыполнены в 4 раза, правда, в значительной степени за счет увеличения государственного долга.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН

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