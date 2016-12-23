Взлет посадок

Уходящий год богат на скандальную криминальную хронику на экономической почве. Последние события обеспечили этой тенденции достойное завершение. Но речь идет не о досужей сенсации, а о масштабной проблеме корпоративной коррупции.

Сначала КГБ Беларуси сообщило о задержании 8 должностных лиц МТЗ, МАЗа, БелАЗа и Гомсельмаша. Их обвиняют в получении незаконных вознаграждений от коммерческих структур за продвижение продукции, в т.ч. приемку бракованных сырья и комплектующих, выдачу фиктивных заключений по качеству, получение сведений о перспективных разработках. За такие «услуги» сотрудники машиностроительных пред­приятий с 2013 г. поучили не менее 200 тыс. USD.

Следующий удар был нанесен по коррупционным схемам, организованным работниками СЗАО «БелАВМ» во главе с генеральным директором Дми­трием Рониным, с участием представителей государственных органов. Так, 15 декабря при получении 20 тыс. USD от Д. Ронина с поличным задержана управляющая Фонда социальной защиты населения Людмила Бачило. Взятка передавалась за содействие в признании «БелАВМ» победителем аукциона по закупке оборудования для ФСЗН. В тот же день задержаны председатель правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» («ЕРИП») О. Веремейчик, начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка А. Мороз и его заместитель Е. Павловская. Все они обвиняются в получении взяток за содействие в организации и проведении в интересах «БелАВМ» «договорных» тендеров на поставку оборудования. Задержаны так­же двое работников «БелАВМ» и сотрудник ФСЗН, ответственный за подготовку конкурсных документов.

САМ факт наличия «долгоиграющих» коррупционных схем не слишком удивляет. Мало кто в мире бизнеса сомневается, что при крупных поставках для госнужд случаются «откаты», а технические задания при госзакупках порой составляются так, чтобы обеспечить победу «нужному участнику». Есть возможности подзаработать и у сотрудников предприятий, отвечающих за поставку и прием товаров и услуг: если закрыть глаза на брак и предоставить поставщику выгодные условия, можно получить неплохую мзду. К сожалению, законодательство о госзакупках не обеспечивает надежной защиты от подобных действий.

Самыми интересными в этой истории выглядят количество выявленных кор­рупционных схем и момент задержания их участников, совершенно случайно приуроченный ко дню сотрудника органов госбезопасности. Поэтому неудивительно, что происходящее кажется слишком зрелищным, чтобы быть серьезным шагом в борьбе с коррупцией. Кому-то уже мерещится очередная расправа над злосчастным частным бизнесом, другим – акция устрашения расслабившихся чиновников. Кто-то углядел закручивание гаек, кто-то – признак окончательной недееспособно­сти государства.

КАКУЮ же невидаль открыли пресс-релизы КГБ публике? Коррупция в различной форме, к сожалению, сопровождает взаимоотношения бизнеса и государства с незапамятных времен, невзирая на географию, особенности менталитета и форму собственности. Долгий латентный период и внезапный всплеск коррупционных «посадок» – явление в мире вполне обычное. К примеру, не прошло и 6 лет с тех пор, как корпорацию Siemens AG уличили в том, что она в 1999–2006 гг. через специально созданные фонды раздала около 1,3 млрд. EUR иностранным чиновникам, решавшим судьбу крупных кон­трактов. Размер мзды составлял от 5–10% до 30% суммы сделок. Разборка длилась 4 года. Аналогичные обвинения выдвигались против концерна Daimler. Тогда только мировое соглашение с органами юстиции США и штраф в размере 185 млн. EUR избавили компанию от предъявления официальных обвинений в подкупе должностных лиц в 22 странах на протяжении 10 лет. Речь шла о взятках на сумму 56 млн. USD. В Испании в 2010 г. полиция арестовала 95 крупных чиновников и бизнесменов, которые на протяжении ряда лет брали и давали взятки, расхищали бюджетные фонды на общую сумму около 902 млн. USD. В США в 2013-м была раскрыта масштабная коррупционная сеть: военные и бизнесмены получали «откаты» от сингапурской компании за подряды на обслуживание американских кораблей. У наших ближайших соседей коррупция стала настолько обыденным явлением, что почти никого не удивляет и не смущает.

По данным немецких СМИ и прокуратуры, в ФРГ ежегодно достоянием гласности становятся 1500 фактов коррупции, а минимум 30 тыс. остаются за кадром. Основная зона риска – чиновники из госорганов, распределяющие заказы на строительство и ремонт инфраструктурных объектов. При этом некоторые менеджеры считают взятки неотъемлемым атрибутом бизнеса, единственным способом получить выгодный заказ. Только в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой госслужащие ежегодно получают от иностранных компаний взятки на общую сумму в 40 млрд. USD, утверждают эксперты Всемирного банка. «Взятки чиновникам и политикам, картельные ценовые соглашения препятствуют мировому экономическому росту и угрожают существованию честно работающих компаний», – твердит в каждом ежегодном докладе Transparency International.

В ОТЛИЧИЕ от соседних стран, у нас редко в открытую говорят об обязательных «откатов». Но это не значит, что иные отечественные компании не прикармливают регулярно чиновников или сотрудников предприятий-партнеров за позитивное решение серьезных вопросов. В госструктурах коррупцию часто объясняют отсутствием эффективного собственника и низкими зарплатами чиновников и руководителей. Но в частных фирмах сотрудники нередко находят себе точно такие же «приработки», что и в госструктурах. Сотрудники отдела сбыта греют руки на ценах и объемах поставок, «продажники» – на скидках и отсрочках, финансисты – на решениях по кредитам и платежам. Для решения пресловутой проблемы просроченной задолженности иные компании готовы приплатить руководителю предприятия-должника, чтобы получить свои деньги, – это порой дешевле и надежнее, чем выбивать их судом. Внутрифирменная коррупция тяжелым грузом ложится на затраты предприятий и карманы потребителей. Чтобы изыскать деньги для взяток, бизнесменам приходится заниматься «обналичкой», обращаться к услугам лжепредпринимательских структур и уклоняться от налогов, что порождает новый виток правонарушений.

Подобные проблемы в частных компаниях носят довольно массовый характер – опять-таки во всем мире. Это подтверждается регулярными исследованиями международных консалтинговых компаний. Так, согласно исследованию KPMG «Портрет корпоративного мошенника», экономические преступления характерны для государственного и частного секторов в 85 странах мира, включая РФ, Украину, Казахстан и Азербайджан. Беларусь, к сожалению, в исследование не попала.

Тенденции в разных регионах примерно одинаковы, но есть и отличия. В дальнем зарубежье мошенничеством менеджеры среднего и высшего звена занимаются почти поровну (32 и 31% соответственно), а в странах СНГ «по чину берет» высшее руководство (56%). При этом на основной мотив злоупотреблений – личное обогащение – почти не влияют высокие оклады, премии и бонусы.

Согласно исследованию, в странах СНГ 41% случаев мошенничества совершается в подразделениях международных компаний, по 23% – в крупных предприятиях-монополистах (в т.ч. государственных) и в компаниях среднего бизнеса, 12% – на малых предприятиях. Чаще всего злоупотребления связаны с при­своением доходов и активов компаний (46%), искажением финансовой отчетности (22%), получением взяток от поставщиков и подрядчиков (11%). В основном мошенничеству способствует слабость внутреннего контроля. В рос­сийских ком­паниях эта причина называется в 71% случаев, на Западе – 60%. Интересно, что в странах СНГ относятся к проворовавшитмся сотрудникам весь­ма благодушно. Больше половины компаний пред­почитают их тихо увольнять, а 15% вообще ничего не делает.

По данным KPMG, типичными мошенниками являются мужчины в возрасте от 36 до 45 лет, имеющие высшее образование и проработавшие на руководящей позиции более 6 лет. Высокая должность, доверие со стороны работодателя и многолетний опыт работы позволяют им обходить конт­рольные процедуры и долгое время оставаться нераскрытыми. Для противодействия кор­поративным мошенничествам, по мнению специалистов форензик-отделов KPMG, необходимо укрепление системы вну­т­реннего контроля. Между тем во многих компаниях в этих отделах отсутствуют даже базовые процедуры контроля – разделение полномочий, документально оформленные правила закупок, контроль за ин­вестициями. Неслучайно лидерами по числу злоупотреблений являются отделы закупок (22% случаев), отделы финансов и бухгалтерия (20%), а так­же служба сбыта (14%). Чаще всего здесь применяются довольно простые схемы, которые нетрудно обнаружить, – было бы желание. Его-то чаще всего не хватает.

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН