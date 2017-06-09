Выпуск и обращение корпоративных облигаций – 2.0

Рассмотрим особенности выпуска биржевых облигаций, а также порядок расчета доходности облигаций, их обращения, погашения и отчетности.

Биржевые облигации

Биржевыми считаются облигации, номинированные в белорусских рублях, эмитируемые в бездокументарной форме, размещение и обращение которых осуществляются только в торговой системе фондовой биржи (ст. 1 Закона от 5.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг»).

У биржевых облигаций имеется ряд преимуществ, по сравнению с остальными видами облигаций. Их эмиссия осуществляется без государственной регистрации их выпуска, а также без регистрации проспекта эмиссии и заверения краткой информации об эмиссии республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, – Департаментом по ценным бумагам (далее – Департамент)...