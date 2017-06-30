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№48 (2055) от 30.06.2017

30 июня 2017 года

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Вопрос-ответ

Выгрузка на нескольких складах

30.06.2017

Иностранный автомобильный перевозчик по СМR-накладной ввез груз из Республики Польши в Республику Беларусь (г. Минск). После производства таможенного оформления и помещения груза под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления получателем груза было поручено перевозчику произвести выгрузку груза на нескольких складах грузополучателя, расположенных в г. Минске.

В гр. 3 СМR-накладной «место разгрузки» указан только один склад.

Не будет ли для иностранного перевозчика выгрузка груза на нескольких складах являться запрещенной и рассматриваться как внутренняя перевозка?

Нет, не будет, если грузополучателем груза будет оставаться лицо, изначально указанное в гр. 2 СМR-накладной «получатель».

В данном случае такую перевозку требуется рассматривать как завершение международной перевозки грузов, для целей доставки груза в адрес грузополучателя. Следовательно, такую перевозку нельзя рассматривать ни как внутреннюю, ни как каботажную.

Согласно п. 3 ст. 12 Конвенции о дорожной перевозке грузов (далее Конвенция КДПГ) право распоряжения груз...

Автор публикации: Александр ШАТСКОВ, юрист

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Содержание «Экономической газеты» N 47 за 27 июня 2017 года
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