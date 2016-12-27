Вычет НДС возможен в будущем году

Организация до 2016 г. работала на общей системе налогообложения, а с 1.01.2016 г. перешла на применение упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС. По итогам деятельности в 2015 г. остался НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не принятый к вычету. Поскольку организация является поставщиком импортных товаров, она несет обязательства по уплате НДС при ввозе товаров на территорию РБ.

Возможен ли вычет (возврат) суммы НДС, не зачтенной по итогам 2015 г., в 2016 г.? Если нет, имеет ли право организация на такой вычет (возврат), если она перейдет с 2017 г. на применение УСН с уплатой НДС?