Вопрос-ответ
Вычет НДС возможен в будущем году
Организация до 2016 г. работала на общей системе налогообложения, а с 1.01.2016 г. перешла на применение упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) без уплаты НДС. По итогам деятельности в 2015 г. остался НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не принятый к вычету. Поскольку организация является поставщиком импортных товаров, она несет обязательства по уплате НДС при ввозе товаров на территорию РБ.
Возможен ли вычет (возврат) суммы НДС, не зачтенной по итогам 2015 г., в 2016 г.? Если нет, имеет ли право организация на такой вычет (возврат), если она перейдет с 2017 г. на применение УСН с уплатой НДС?
В 2016 г. право на вычет (возврат) не возникает, но в 2017 г. такой вычет (возврат) возможен.
Согласно п. 7 ст. 106 НК организации и индивидуальные предприниматели, применяющие особые режимы налогообложения без исчисления и уплаты НДС, суммы НДС, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе товаров (работ, услуг), имущественных прав (далее – объекты), а также суммы НДС, уплаченные в бюджет при приобретении объектов на территории РБ у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РБ, относят на увеличение их стоимости. Это положение распространяется также на организации и ИП, приобретающих (ввозящих) объекты, при реализации (отгрузке) которых они исчислил...