Второй этап исследования качества активов белорусских банков

В текущем году в процедуре ОКА участвовали 15 банков, не охваченных первом этапом диагностического исследования в 2016 г. Суммарная доля активов этих банков в совокупных активах банковского сектора на момент оценки составила около 7%. С учетом результатов ОКА показатель достаточности их капитала на 1 октября т.г. составил 23,07% (этот показатель, рассчитанный в соответствии с требованиями Национального банка, на указанную дату составил 25,78%). Показатель достаточности капитала всего банковского сектора с учетом корректировок ОКА по 15 банкам на 1 октября т.г. составил 18,73% (показатель достаточности нормативного капитала, рассчитанный в соответствии с требованиями Нацбанка, – 18,96%). Таким образом, с учетом совокупной доли активов 15 банков кор­ректировки по результатам ОКА не оказывают существенного влияния на устойчивость всего банковского сектора.

Нацбанк удовлетворен результатами проведенной оцен­ки качества активов банков. По мнению регулятора, практика проведения независимых и прозрачных оценок способствует укреплению доверия к белорусским банкам со стороны инвесторов и будет продолжена.

Первый этап процедуры ОКА был завершен в июле 2016 г. и охватывал 9 крупнейших бан­ков, доля активов которых со­ставляла свыше 92% совокупных активов всей банковской системы.

Процедура ОКА представляет собой специальное диагностическое исследование, при котором к кредитному портфелю банка применяется определенный сценарий и анализируются последствия его реализации для банка. Основная цель ее проведения – получение независимой оценки принимаемого банками кредитного риска и возможности его компенсации за счет имеющегося капитала.

Структура активов белорусских банков на 1 октября т.г. представлена на диаграмме.