Исследования
Второй этап исследования качества активов белорусских банков
Завершен второй этап инициированного Национальным банком диагностического исследования на предмет оценки качества активов белорусских банков (далее – ОКА).
В текущем году в процедуре ОКА участвовали 15 банков, не охваченных первом этапом диагностического исследования в 2016 г. Суммарная доля активов этих банков в совокупных активах банковского сектора на момент оценки составила около 7%. С учетом результатов ОКА показатель достаточности их капитала на 1 октября т.г. составил 23,07% (этот показатель, рассчитанный в соответствии с требованиями Национального банка, на указанную дату составил 25,78%). Показатель достаточности капитала всего банковского сектора с учетом корректировок ОКА по 15 банкам на 1 октября т.г. составил 18,73% (показатель достаточности нормативного капитала, рассчитанный в соответствии с требованиями Нацбанка, – 18,96%). Таким образом, с учетом совокупной доли активов 15 банков корректировки по результатам ОКА не оказывают существенного влияния на устойчивость всего банковского сектора.
Нацбанк удовлетворен результатами проведенной оценки качества активов банков. По мнению регулятора, практика проведения независимых и прозрачных оценок способствует укреплению доверия к белорусским банкам со стороны инвесторов и будет продолжена.
Первый этап процедуры ОКА был завершен в июле 2016 г. и охватывал 9 крупнейших банков, доля активов которых составляла свыше 92% совокупных активов всей банковской системы.
Процедура ОКА представляет собой специальное диагностическое исследование, при котором к кредитному портфелю банка применяется определенный сценарий и анализируются последствия его реализации для банка. Основная цель ее проведения – получение независимой оценки принимаемого банками кредитного риска и возможности его компенсации за счет имеющегося капитала.
Структура активов белорусских банков на 1 октября т.г. представлена на диаграмме.