Все сделки зарегистрированы

В 2016 г. в Беларуси было зарегистрировано 98 043 сде­лки купли-продажи недвижимого имущества – на 10,1% меньше, чем годом ранее, сообщают в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу. Этот показатель – один из важнейших показателей, характеризующих активность рынка недвижимости.