Недвижимость
Все сделки зарегистрированы
В 2016 г. в Беларуси было зарегистрировано 98 043 сделки купли-продажи недвижимого имущества – на 10,1% меньше, чем годом ранее, сообщают в Национальном кадастровом агентстве Государственного комитета по имуществу. Этот показатель – один из важнейших показателей, характеризующих активность рынка недвижимости.
В частности, было продано 3728 свободных и 5234 застроенных земельных участка, 38 442 капитальных строения, 55 036 изолированных помещений, в т.ч. машино-мест.
По количеству сделок среди регионов лидирует Минск (22 308). В Минской области зарегистрировано 19 859 сделок, в Брестской – 13 664, Гомельской – 13 081, Витебской – 12 135, Гродненской – 11 541, Могилевской – 9865.
Согласно белорусскому законодательству переход права собственности на объекты недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в соответствующих организациях. Информация о совершенных сделках купли-продажи хранится в центральной базе данных реестра цен.
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА
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