Время занимать на мировом рынке

Развивающиеся страны с кредитным рейтингом спекулятивного уровня с начала года выпустили синдицированные облигации на 75 млрд. USD, отмечает исследовательская компания Dealogic. Это новый рекорд, на 50% превышающий объем эмиссии за аналогичный период в 2016 г., пишут «Ведомости».

Обычно такие страны редко выходят на долговой рынок, но сейчас на нем сложилась благоприятная ситуация. На их долю пришлось 40% от объема эмиссии всех развивающихся стран с начала 2017 г. Инвесторов эти бумаги привлекают относительно высокой доходностью.

Высокий спрос на облигации развивающихся стран привел к росту их цены и снижению доходности, что сделало эти займы более привлекательными для эмитентов. Согласно индексам Bloomberg Barclays прибыль от инвестиций в суверенные облигации развивающихся стран, номинированные в местной валюте, с начала года составила 10,4%, а в долларах – 7,6%. Для сравнения: казначейские облигации США позволили инвесторам заработать за этот период 2,5%, а гособлигации еврозоны – только 0,9%.

Самыми крупными сделками развивающихся стран со спекулятивным рейтингом стали сентябрьские эмиссии Бахрейна и Украины – 15-летние облигации на 3 млрд. USD с с доходностью 7,375%. Причем для Киева это стало первой международной эмиссией после потери Крыма в 2014 г.

Кроме того, летом Ирак привлек 1 млрд. USD, а Таджикистан в сентябре впервые вышел на долговой рынок, выпустив 10-летние облигации на 500 млн. USD с доходностью 7,125%

Стоимость займов была невысокой по историческим стандартам, но значительно выше, чем у других суверенных заемщиков. Отчасти это связано с премией за неликвидность, так как торговля этими облигациями, вероятно, будет проходить неактивно. Такие бумаги с относительно высокими уровня риска и доходности привлекают частных и институциональных инвесторов, которые держат их до погашения, полагает аналитик UBS Wealth Management Майкл Боллинджер. «Проблема с ликвидностью заключается в том, что в самый нужный момент она наименее доступна, – говорит М. Боллинджер. – Эта проблема особенно заметна, когда речь идет о заемщиках, редко проводящих эмиссию».

По его мнению, со временем эти страны станут менее активно проводить эмиссии. Некоторые столкнутся с трудностями, и на этом этапе цикла придет время более внимательно выбирать облигации развивающихся стран.

Напомним, Беларусь выпустила в текущем году еврооблигации на сумму 1,4 млрд. USD двумя траншами: 5-летний с доходностью 7,125% годовых и 10-летний – 7,625%, что примерно соответствует общим трендам. Не исключено, что в следующем году властям придется снова выпустить еврооблигации для рефинансирования внешнего долга, ориентировочно, – на 600 млн. USD, а также внутренние валютные гособлигации на 400 млн. USD. Такая диверсификация, по мнению Минфина, обеспечит меньшую зависимость государства от разных источников заимствований и позволит не допускать изъятия чрезмерных валютных ресурсов у населения и бизнеса.

Суверенным заемщикам с низким кредитным рейтингом может стать сложно рефинансировать свой долг, когда наступит срок погашения, предупреждает Дуглас Редикер, внештатный старший научный сотрудник Brookings Institution. По его мнению, риск может оказаться выше, чем полагают инвесторы и эмитенты.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА