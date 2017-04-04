Внешняя торговля: баланс в пользу ЕАЭС

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января–февраля 2017 г. составило -698,7 млн. USD, сообщает Белстат. Это на 56,2% больше, чем годом ранее. При этом в целом оборот внешней торговли вырос на 22,3%, но темпы роста импорта выше, чем экспорта.

За январь–февраль 2017 г. белорусский экспорт составил 3780,9 млн. USD, а импорт – 4479,6 млн., что соответственно на 19,9% и 24,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г.

Импорт из стран СНГ вырос в январе–феврале т.г. на 30,3%, до 2859,7 млн. USD, а объем поставок белорусских товаров в эти государства превысил уровень января–­февраля 2016 г. на 36,8%, достигнув 2300 млн. USD. В основном это обусловлено ростом поставок в Россию на 31,1%, до 938,3 млн. USD. Гораздо быстрее растет импорт из РФ в нашу страну: на 41,7%, до 2675,7 млн. USD.

В целом экспорт в страны Евразийского экономического союза в январе–феврале т.г. вырос на 41,7%, до 1 807,9 млн. USD, а импорт – на 31,7%, до 2695,4 млн. Отрицательное саль­до в размере -887,5 млн. USD целиком обеспечено дисбалансом в торговле с Россией, который составил -938,3 млн. USD (-814,6 млн. годом ранее).

В торговле со странами вне СНГ экспорт вырос на минимальные 0,6%, до 1480,9 млн. USD, импорт – на 15,4%, до 1619,9 млн. Со странами Евросоюза экспорт сократился на 6,6% и составил 1008 млн. USD, а импорт – вырос на 11,5%, до 765,8 млн. USD.

В результате в торговле со странами СНГ для Беларуси сложилось отрицательное сальдо: -559,7 млн. USD и -139 млн. со странами вне СНГ (годом ранее оно составляло -515,7 млн. и +68,5 млн. USD соответственно). Со странами ЕС сальдо осталось положительным: 242,2 млн. USD (годом ранее – +392,2 млн. USD). При этом доля экспорта в страны ЕАЭС выросла за год с 40,5% до 47,8%, а в Россию – с 38,9% до 45,95%, тогда как доля экспорта в страны Евросоюза сократилась с 34,2% до 26,7%. Таким образом, ориентация белорусского экспорта на российский рынок продолжает усиливаться. Его доля в общем объеме товарооборота выросла с 48,4% в январе–феврале 2016 г. до 53,4% по итогам 2 месяцев текущего года.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ