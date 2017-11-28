Внесены изменения в Правила персонифицированного учета

Постановлением Совмина от 15.11.2017 № 852, вступающим в силу с 1 января 2018 г., внесены изменения в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утв. постановлением Совмина от 8.07.1997 № 837 (далее – Правила).

Согласно новой редакции ч. 1 п. 8 Правил анкета застрахованного лица по форме ПУ-1 (далее – форма ПУ-1) должна будет заполняться и представляться плательщиком страховых взносов, застрахованным лицом в соответствии с данными, содержащимися либо в паспорте гражданина РБ, виде на жительство в Беларуси, удостоверении беженца (далее – документ, удостоверяющий личность), как в настоящее время, либо в действительном паспорте или ином документе, его заменяющем, предназначенном для выезда за границу и выданном соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранца или международной организацией (далее – документ для выезда за границу).

Соответс...

Автор публикации: Александр ГАНАГО