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№48 (2055) от 30.06.2017

04 июля 2017 года

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Банки и расчеты
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В Беларуси действует новый формат банковских счетов

04.07.2017
В Беларуси действует новый формат банковских счетов

С 4 июля 2017 г. белорусские банки принимают к исполнению только расчетные документы с указанием новых номеров счетов в формате IBAN плательщика и бенефициара и BIC обслуживающих их банков Республики Беларусь.

Переходный период предусмотрен для международных банковских переводов. В соответствии с постановлением правления Нацбанка от 24.05.2017 № 195 денежные средства по международным банковским переводам, поступающие клиентам в период с 4 июля по 31 декабря 2017 г. включительно для зачисления на старые номера счетов (действовавшие до 4 июля 2017 г.), будут зачисляться на новые номера счетов получателей.

Следует иметь ввиду, что номера счетов в формате IBAN присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря 2016 г. При открытии счетов с 1 декабря 2016 г. по 30 июня 2017 г. банки одновременно присваивали клиентам действующие (13-разрядные) счета и новые номера счетов IBAN (28-разрядные).

Отметим, что физическим лицам, если их зарплата по основному месту работы, пенсия или стипендия зачисляются на банковскую платежную карточку, свой новый номер счета в формате IBAN сообщать кому-либо необязательно. Но лицам, которые работают по договору подряда, новый номер счета необходимо будет сообщить нанимателю.

Кроме того, физическим лицам, по заявлению которых возбуждено исполнительное производство, необходимо обратиться в орган принудительного исполнения для информирования судебного исполнителя о новых банковских счетах, на которые после 4 июля 2017 г. должны быть направлены денежные средства, взысканные с должника в рамках исполнительного производства.

Также номер счета получателя денежных средств в формате IBAN необходимо сообщить отправителю для получения денег из-за границы.

Для юридических лиц для расчетов внутри Беларуси переходный период не предусмотрен. В Нацбанке прямо указывают, что для них  с 4 июля 2017 г. в расчетах используются только IBAN и BIC, платежные документы со старыми реквизитами к исполнению не принимаются.

«Калькулятор IBAN». По старым реквизитам можно узнать новые с помощью онлайн-сервиса на сайте Нацбанка. Для определения номера текущего (расчетного) банковского счета в формате IBAN необходимо ввести 9-значный код банка либо выбрать в меню его наименование, выбрать валюту счета и указать старый номер счета (13 знаков). После ввода данных в диалоговом окне будут отображены соответствующие значения IBAN и BIC.

«Калькулятор IBAN» будет доступен до 1 октября 2017 г. 

Более подробную информацию можно найти здесь:

Что надо знать гражданам Беларуси о новых банковских счетах и кодах

В Беларуси появился справочный интернет-ресурс «Калькулятор IBAN» 

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