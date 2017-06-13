В Беларуси появился справочный интернет-ресурс «Калькулятор IBAN»

На сайте Национального банка появился сервис «Калькулятор IBAN». Он позволяет субъектам хозяйствования и гражданам в онлайн-режиме определить номер текущего (расчетного) банковского счета своих контрагентов в формате IBAN.

Напомним, с 4 июля 2017 г. белорусские банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом нынешние 13-значные номера счетов сменятся 28-значными. Номера IBAN и коды BIC будут использоваться при проведении расчетов как внутри страны, так и для международных расчетов.

Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории Беларуси и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

При этом всем организациям потребуется знать новые банковские реквизиты своих контрагентов. Здесь могут возникнуть затруднения (см. «ЭГ» № 34 от 12.05.2017). Для их решения Нац­банк постановлением Правления от 24.05.2017 № 195 утвердил сроки переходного периода для практического внедрения номеров счетов IBAN, а также виды переводов, на которые распространяются условия переходного периода (см. «ЭГ» № 40 от 2.06.2017).

Упростить субъектам хозяйствования переход на новые реквизиты призван сервис «Калькулятор IBAN». Он будет доступен до 1 октября 2017 г.

Для определения номера текущего (расчетного) банковского счета в формате IBAN в меню сервиса необходимо ввести 9-значный код банка либо выбрать его наименование, выбрать валюту счета и указать старый номер счета (13 знаков). После ввода данных в диалоговом окне будут отображены соответствующие значения счета в формате IBAN и BIC.

Сервис «Калькулятор IBAN» предоставляет также возможность пакетной обработки данных.

Решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 г. в рамках реализации Плана мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» в платежную систему Республики Беларусь на 2014–2017 годы.

По всем вопросам, касающимся перехода на IBAN и BIC, а также порядка их открытия и использования в расчетах, регулятор предлагает обращаться в обслуживающий банк.

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На сайте Нацбанка размещены актуальные «вопросы-ответы» для юридических и физических лиц по переводу банковских счетов в фор­мат IBAN и BIC.

Структура каких видов счетов изменится с 4 июля 2017 г.?

В связи с переходом белорусских банков на международную структуру номера счета IBAN с 4 июля 2017 г. изменится структура корреспондентских, текущих (расчетных) банковских счетов, временных, благотворительных, вкладных (депозитных) счетов. Также изменится структура счетов по учету средств в расчетах по операциям с банками, счетов по учету средств в расчетах по операциям с клиентами, иных счетов, ис­пользуемых при осуществлении рас­четов Нацбанком, банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Беларуси.

Нужно ли подписывать дополнительные соглашения к договорам клиентов с банками? Если да, то в какие сроки необходимо это сделать?

Постановлением Правления Нацбанка от 23.10.2015 № 633 определено, что банки должны провести анализ заключенных договоров и принять определенные условиями договоров меры по приведению их в соответствие с законодательством. В зависимости от того, как определено в договоре, может быть как дополнительное соглашение, так и иной порядок.

Что должны предпринять юридические лица для перехода на IBAN?

По состоянию на 1 июня 2017 г. все юридические лица уведомлены об изменении их номеров счетов и банковских идентификационных кодов обслуживающих их банков. Они, в свою очередь, должны представить новые рек­визиты своим контрагентам как в Беларуси, так и за ее пределами и позаботиться о представлении в банки заявлений на изменение реквизитов расчетных документов, находящихся в картотеках банков, постоянно действующих платежных поручений в целях обеспечения бесперебойности осуществления расчетов.

Одновременно юридическим лицам, по заявлению которых возбуждено исполнительное производство, необходимо обратиться в орган принудительного исполнения для информирования судебного исполнителя о новых банковских счетах, на которые после 4 июля т.г. должны быть направлены денежные средства, взысканные с должника в рамках исполнительного производства.

Можно ли будет совершать платежи по старым номерам счетов и банковским идентификационным кодам после 4 июля 2017 г.?

Нет. В соответствии с постановлениями Правления Нацбанка от 7.08.2015 № 472 «Об утверждении Инструкции о порядке присвоения Национальным банком Республики Беларусь банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь» и от 27.07.2015 № 440 «О структуре номера счета» с 4 июля т.г. в расчетах используются только IBAN и BIC, платежные документы со старыми реквизитами к исполнению не принимаются.

Что такое банковский идентификационный код (BIC)? Где он применяется в настоящее время или будет применяться?

Банковский идентификационный код (BIC) представляет собой уникальную последовательность символов, пред­назначенную для однозначной идентификации участников расчетов (далее – банк). Это своего рода электронное имя банка, используемое в расчетных и платежных системах, благодаря которому можно точно определить банк, обслуживающий клиента – инициатора бан­ковского перевода, перечисляющего денежные средства и банк, обслуживающий клиента-бенефициара – получателя данных денежных средств. Поэтому BIC банка-отправителя и банка-получателя в обязательном порядке должен указываться при оформлении клиентом – инициатором банковского перевода платежных инструкций на бумажном носителе либо в электронном виде. Применяемые в настоящее время банковские идентификационные коды используются для расчетов только на территории Беларуси. С 4.07.2017 г. будут применяться BIC, которые могут использоваться как для расчетов на территории РБ, так и в международных операциях.

Предусмотрен ли переходный период при переводе счетов на IBAN?

В соответствии с постановлением Правления Нацбанка от 24.05.2017 № 195 денежные средства по международным банковским переводам, поступающие клиентам в период с 4 июля до 31 декабря 2017 г. включительно для зачисления на старые номера счетов (действовавшие до 4.07.2017 г.), будут зачисляться на новые номера счетов получателей. То же касается переводов в пользу физических лиц по спискам (заработная плата, пенсии, пособия и др.). С 4 июля по 30 сентября 2017 г. включительно денежные средства, поступающие для зачисления на старые номера счетов физических лиц по спискам, будут зачисляться банками на новые номера счетов IBAN. При внутриреспубликанских расчетах между юридическими лицами с 4 июля т.г. номера счетов плательщика и получателя должны быть указаны в платежных инструкциях в формате IBAN. Переходный период для таких расчетов не предусмотрен.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 30.06.2018