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УСПЕЙТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ СЛИТКОВ ОТ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»!
До 31 августав Беларуси продолжается первый этап народного голосования Премии «Народная Марка». Организаторы Премии приглашают всех желающих поддержать любимые бренды продуктов питания и принять участие в розыгрыше призов – 10 золотых и 100 серебряных слитков, а также 100 пригласительных билетов на торжественную Церемонию награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка»,которое пройдет 1 декабря в Prime Hall с участием звезд белорусской эстрады и последующей трансляцией на телеканале ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.
Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо заполнить анкету народного голосования, в которой нужно просто вписать в пустые графы напротив указанных товарных номинаций предпочитаемые вами торговые марки продовольственных товаров.
Анкета для голосования будет доступна на официальном сайте Премии narodnayamarka.by в период до 31 августа. ГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! Заполнить анкету можно также в печатных изданиях Беларуси. Розыгрыш призов по итогам первого этапа голосования состоится 9 сентября, имена победителей будут объявлены на сайте Премии.
Подробная информация на официальном сайте narodnayamarka.by.