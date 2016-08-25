Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

Войти | Зарегистрироваться

Ставка рефинансирования

18.00%

Скачать свежий номер газеты

№65 (1972) от 26.08.2016

26 августа 2016 года

Войти | Зарегистрироваться

События
Версия для печати

УСПЕЙТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ СЛИТКОВ ОТ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»!

25.08.2016
УСПЕЙТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ СЛИТКОВ ОТ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА»!

До 31 августав Беларуси продолжается первый этап народного голосования Премии «Народная Марка». Организаторы Премии приглашают всех желающих поддержать любимые бренды продуктов питания и принять участие в розыгрыше призов – 10 золотых и 100 серебряных слитков, а также 100 пригласительных билетов на торжественную Церемонию награждения победителей Премии – концертное шоу «Народная Марка»,которое пройдет 1 декабря в Prime Hall с участием звезд белорусской эстрады и последующей трансляцией на телеканале ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо заполнить анкету народного голосования, в которой нужно просто вписать в пустые графы напротив указанных товарных номинаций предпочитаемые вами торговые марки продовольственных товаров.

Анкета для голосования будет доступна на официальном сайте Премии  narodnayamarka.by  в период до 31 августа.  ГОЛОСУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! Заполнить анкету можно также в печатных изданиях Беларуси. Розыгрыш призов по итогам первого этапа голосования состоится 9 сентября, имена победителей будут объявлены на сайте Премии.

Подробная информация на официальном сайте  narodnayamarka.by.

Назад

Также читайте:

Поддержка

Подписка

Архивы

Опросы

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2016. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit