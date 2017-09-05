Упрощенный бухучет для фермеров

В соответствии с Указом № 311 крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), являющиеся плательщиками единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, вправе с 1 января 2018 г. вести бухгалтерский учет, связанный с деятельностью по производству сельскохозяйственной продукции, в книге учета доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства, являющейся регистром бухгалтерского учета, с 1 января года, следующего за годом, в котором соблюдены следующие условия:

средняя численность работников за календарный год составляет не более 15 человек ;

; сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), определенная в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, без учета НДС за календарный год, не превышает сумму, эквивалентную 110 тыс. базовых величин на 31 декабря этого года.

При этом для целей Указа № 311 под деятельностью по производству сельскохозяйственной продукции понимается осуществление КФХ деятельности по производству продукции растениеводства и (или) животноводства, а также по переработке этой продукции.

Средняя численность работников в КФХ за календарный год определяется как сумма списочной численности работников в среднем за год, за исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до 3 месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, средней численности работающих по совместительству с местом основной работы у других нанимателей, средней численности лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам;

Глава КФХ вправе с 1.01.2018 г. лично вести книгу учета доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом на главу КФХ не распространяются требования по наличию высшего или среднего специального образования, предоставляющего в соответствии с законодательством Республики Беларусь право работать по специальности бухгалтера, и стажа работы по специальности бухгалтера не менее 3 лет, предусмотренные в абз. 2 п. 3 ст. 8 Закона от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности».

При ведении бухгалтерского учета, не связанного с деятельностью по производству сельхозпродукции, а также при несоблюдении указанных выше условий по средней численности работников и сумме выручки с 1 января года, следующего за годом, в котором не соблюдены данные условия, КФХ придется вести бухучет в общеустановленном порядке с соблюдением предусмотренных ст. 8 Закона № 57-З требований к лицам, имеющим право вести бухучет.

Форма книги учета доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства и порядок ее заполнения будет установлена Минсельхозпродом по согласованию с Мифином, МНС и Минтруда и соцзащиты.

Напомним, ранее КФХ имели право вести бухучет в книге учета имущества и деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, определенном в Указаниях «Об организации учета в индивидуальных крестьянских (фермерских) хозяйствах», утв. Минфином и Минсельхозпродом от 19.08.1993 № 24/03-6-1-1/225. Эта книга состояла из 4 разделов, по учету земель, посевов и насаждений; имущества; денежных средств, кредитов и расчетов; доходов и расходов. При этом не предполагалось каких-либо ограничений по размеру выручки и численности КФХ, а учет разрешалось вести главе КФХ или одному из членов хозяйства, «обладающему необходимыми навыками», или привлекаемому со стороны специалисту. Однако Указания утратили силу с 1 января 2015 г. (постановление Минфина и Минсельхозпрода от 04.11.2014 № 70/52). Теперь его нормы отчасти возвращаются – но не для всех.

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