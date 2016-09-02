Управление пенсией

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР) запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями, сообщает пресс-служба федеральной системы оказания государственных услуг в области социального обеспечения.

Теперь гражданам, имеющим квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступны все возможные варианты распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от их формирования в пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании, если страховщиком гражданина является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сервис позволяет подать электронное заявление о прекращении их дальнейшего формирования в пользу страховой пенсии. В таком случае все 22% страховых взносов работодателя будут идти на формирование страховой пенсии, как это происходит с 2014 г.

Кроме того, граждане могут подать электронное заявление, где будут определены правопреемники средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними.

Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных заявлений через «Личный кабинет гражданина» необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это требование законодательства. Инструкция о подаче заявлений c КЭП размещена на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации, т.е. на Портале государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного фонда не требуется.