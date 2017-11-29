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№89 (2096) от 28.11.2017

29 ноября 2017 года

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Умножив силы для добрых дел

29.11.2017

Более 30 белорусских предприятий подписали 28 ноября в Минске Соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний при реализации проектов корпоративной социальной ответственности, тем самым публично заявив о готовности нести добровольную социальную ответственность, предпринимая конкретные действия, сотрудничать с другими участниками.

Подписанный документ – первый общий шаг в стремлении бизнеса найти баланс между коммерческой деятельностью, которая приносит финансовую прибыль, и той, которая приносит социальную пользу. Расширяя возможности партнерства, Соглашение поможет компаниям внести более ощутимый вклад в дальнейшее продвижение социально-ответственных моделей ведения бизнеса и целей устойчивого развития, стимулировать новые бизнес-подходы и решения.

Инициатором соглашения стал Местный социальный фонд «Добра», являющийся Офисом Сети Глобального Договора ООН в Беларуси. На мероприятии состоялась презентация Фонда «Добра» и платформы Social.by, которая призвана агрегировать воедино практики социальной ответственности бизнеса и действующие в Беларуси общественно полезные проекты. Первые из них реализованы компаниями МТС, Coca-cola и АН «Твоя столица», а также финалистами конкурса Social Weekend. В частности, АСБ «Беларусбанк» представил видеоролик совместного проекта участников Сети Глобального Договора ООН в Беларуси, рассказывающий о КСО-проекте «Дома семейного типа».

Соглашение о взаимодействии – документ с неограниченным сроком действия и публичным приглашением компаний присоединяться к инициативе и реализации полезных обществу проектов.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

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