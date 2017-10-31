Укрощение безработицы без роста занятости

В белорусской экономике в сентябре 2017 г. было занято 4347,1 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 11,2 тыс. меньше, чем в августе т.г., и на 39,8 тыс. – чем годом ранее. Тем не менее численность зарегистрированных безработных снизилась до 27,3 тыс., а уровень зарегистрированной безработицы – упал до 0,6% экономически активного населения. При этом сокращается не только число безработных, но и доля тех, кто признается таковыми, а заодно – размер пособия по безработице.

На работу в сентябре было принято 69 016 человек, а уволено – 61 365. Таким образом, коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к числу уволенных) составил 1,125, что стало самым высоким значением после июля 2013 г. (1,138). Однако количество принятых работников выглядит далеко не рекордным (см. рис. 1).

К тому же в ряде отраслей по-прежнему увольняется больше людей, чем принимается. В частности, в обрабатывающей промышленности в сентябре было принято на работу 10 916 человек, а уволено – 12 171, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 7341 и 9241 соответственно, в строительстве – 4902 на 5634, в торговле – 8853 на 9072, по видам транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность – 2561 на 2732, финансовая и страховая деятельность – 601 на 929, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг – 886 на 1225.

«Вытянули» рынок труда информация и связь, где на 1239 принятых работников в сентябре пришлось всего 949 уволенных, услуги по временному проживанию и питанию – 1332 на 1059 соответственно, творчество, спорт, раз­влечения и отдых – 2635 на 1878 и в наибольшей степени – образование: 18 778 на 8127.

Отметим, что удельный вес работников, уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины, как в 2016 г., так и сейчас, составляет 3,9%. Но если в прошлом году 1,3% работников было уволено в случае ликвидации организации, сокращения численности или штата, то за 8 месяцев т.г. – только 0,9%. Отчасти это связано с категорическими требованиями главы государства не допускать массовых увольнений. Но на многих предприятиях нашли другие способы сокращения численности: чтобы и требования свыше не нарушать, и на выходные пособия не тратиться.

На этом фоне весьма интересно выглядит сокращение за год численности официально зарегистрированных безработных на 32,2%. На конец сентября их, по данным Минтруда и соцзащиты, числилось всего 27,3 тыс. человек – на 8% меньше, чем месяцем ранее. В результате уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября т.г. составил 0,6% от численности рабочей силы против 0,9% годом ранее. При этом за 9 месяцев т.г. на учет было поставлено 194,7 тыс. граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве. Из них признано без­работными 125,1 тыс., т.е. только 64,2% обратившихся. Оказано содействие в тру­доустройстве 138,3 тыс. человек, в т.ч. 87,3 тыс. безработных. На конец сентября т.г. на 100 заявленных вакансий приходилось 49 зарегистрированных безработных, тогда как годом ранее – 111 человек.

В региональном разрезе ситуация с безработицей выглядит весьма неравномерно: от 0,3% в столице до 0,8% в Брестской, Гомельской и Витебской областях (см. рис. 2). Даже если считать, что официальные данные не в полной мере характеризуют ситуацию на рынке труда, они дают определенное пред­ставление об имеющихся тенденциях в этой сфере.

Остается добавить, что средний раз­мер пособия на одного безработного в сентябре т.г. составил 26,6 BYN, или 13,4% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения против 24,3 BYN, или 13,9%, год назад.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ