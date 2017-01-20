Учет отдельных видов затрат

Затраты представляют собой стоимость ресурсов, приобретенных и (или) потребленных организацией в процессе осуществления деятельности, которые признаются активами организации, если от них организация предполагает получение экономических выгод в будущих периодах, или расходами отчетного периода, если от них организация не предполагает получение экономических выгод в будущих периодах (п. 2 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утв. постановлением Минфина от 30.09.2011 № 102) (далее – Инструкция № 102). Затраты на создание долгосрочных активов, на производство и расходы на реализацию являются одним из основных объектов бухгалтерского и управленческого учета коммерческих организ...