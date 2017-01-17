Напомним, что Декрет Президента от 2.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» (далее – Декрет № 3) установил для определенных категорий лиц обязанность по уплате сбора на финансирование государственных расходов (далее – сбор). В соответствии с п. 1 Декрета № 3 плательщиками сбора признаются граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в РБ (далее – граждане), в случае их неучастия в финансировании государственных расходов или участия в таком финансировании менее 183 календарных дней в календарном году. При этом определены граждане, освобождаемые от уплаты сбора (п. 3 Декрета № 3), а также признающиеся участвующими в...