Скачать свежий номер газеты

№4 (2011) от 17.01.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9506 руб.

2.0764 руб.

Р (100)

3.2815 руб.

Ставка рефинансирования

17.00%

Инфляция

0.50%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

174.52 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Консультации

Только для подписчиков бумажной и электронной версии "ЭГ"
«НАЛОГ НА ТУНЕЯДЦЕВ»:
вместо отмены – изменения (расширенный комментарий)

17.01.2017

Декретом Президента от 12.01.2016 № 1 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» (далее – Декрет № 1) скорректированы ряд норм, касающихся уплаты сбора на финансирование государственных расходов, получившего в обществе прозвище «налога на тунеядцев».

Напомним, что Декрет Президента от 2.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» (далее – Декрет № 3) установил для определенных категорий лиц обязанность по уплате сбора на финансирование государственных расходов (далее – сбор). В соответствии с п. 1 Декрета № 3 плательщиками сбора признаются граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в РБ (далее – граждане), в случае их неучастия в финансировании государственных расходов или участия в таком финансировании менее 183 календарных дней в календарном году. При этом определены граждане, освобождаемые от уплаты сбора (п. 3 Декрета № 3), а также признающиеся участвующими в...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 217-45-15, 217-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit