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№100 (2007) от 30.12.2016

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№100 (2007) от 30.12.2016

30 декабря 2016 года

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Тают занятость и безработица

30.12.2016
Тают занятость и безработица

Численность занятых в экономике Беларуси в ноябре т.г. составила 4392,7 тыс. человек, сообщает Белстат. Это на 2,2% меньше, чем год назад, и на 1,4% – чем в январе т.г. При этом, по данным Минтруда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных на конец ноября составила 35,8 тыс. человек, а уровень официальной безработицы – 0,8% от экономически активного населения. Таким образом, на рынке труда наблюдается интересный феномен: со­кращается как число занятых, так и официальная безработица.

В ноябре организациями (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) было принято на работу всего 45 637 человек, уволено по различным причинам – 54 774. Следовательно, коэффициент замещения работников (отношение числа принятых к числу уволенных) в ноябре т.г. составил 0,833, что стало самым низким показателем с июня т.г. В частности, на дополнительно введенные рабочие места было принято 2327 человека, а за 10 месяцев т.г. – 59 380. При этом за 11 месяцев в республике было уволено на 97,9 тыс. человек больше, чем принято. В частности, только в ноябре в обрабатывающей промышленности на 7080 принятых на работу пришлось 10 743 уволенных, в строительстве – 3809 на 6166, в торговле – 7901 на 8390.

По данным Минтруда и соцзащиты, численность зарегистрированных безработных составила на 1 декабря 35,8 тыс. человек и за год сократилась на 17,7%, в т.ч. за ноябрь т.г. – на 1,8%. В результате за год уровень зарегистрированной безработицы держится на уровне 0,8%.

В январе–ноябре т.г. на учет было поставлено 224,7 тыс. граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, из них признано безработными 156 тыс. (69,4% обратившихся). Оказано содействие в трудоустройстве 150 тыс. человек, из которых 101,2 тыс. числились безработными. При этом на конец ноября т.г. на 100 заявленных вакансий приходился 101 зарегистрированный безработный, тогда как годом ранее – 147.

Средний размер пособия на одного безработного в октябре т.г. составил 21,8 BYN, или 12,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ

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