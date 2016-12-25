Столичные налоги подрастут

На 20-й сессии Мингорсовета депутаты приняли решение о повышении отдельных налогов, определение ставок на которые входят в их компетенцию, приблизительно на планируемый уровень инфляции.

Единый налог

Ставки единого налога за месяц с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог), для Минска повышены на 12%. Напомним, что ранее в Мингорисполкоме объясняли планируемое увеличение тем, что «более 45% действующих в Минске ставок единого налога не соответствуют пределам базовых ставок этого налога, установленных Налоговым кодексом на 2017 год».

К примеру, ставку единого налога за розничную торговлю большинством продовольственных товаров на торговых местах, в развозной и разносной торговле увеличат на 12 BYN (до 109 BYN), в торговых объектах – на 13 BYN (до 125 BYN), в иных предусмотренных законодательством формах торговли без (вне) торгового объекта – на 16 BYN (до 149 BYN). Ставка единого налога за розничную торговлю в торговых объектах автомототранспортными средствами увеличится до 337 BYN, одеждой из натуральной кожи – до 254 BYN, строительными материалами – до 127 BYN, моющими, чистящими и полирующими средствами, парфюмерными, косметическими товарами – до 100 BYN, обувью – до 110 BYN, иными непродовольственными товарами – до 103 BYN. В общепите ставки поднимут на 15 BYN (до 142 BYN).

Кроме того, Мингорсовет откорректировал перечни торговых объектов, где действуют повышенные на 10% и пониженной на 10% ставки единого налога. Из первого исключены торговые центры «Подземный город», «Зеркало», «Паркинг» и «Пассаж», с включением в него ТЦ «Галилео» и «Скала», во второй добавлены торговые центры «Купаловский» и «Счастье».

Ставки подоходного налога за сдачу квартир

Ставки подоходного налога для минчан, которые сдают жилье в аренду, увеличатся в среднем на 11%. Так, за сдачу жилья в первой экономико-планировочной зоне ставка подоходного налога увеличится с 27,5 до 30,5 BYN в месяц за комнату, во второй – с 23 до 25,5 BYN, в третьей и четвертой – с 19,5 до 21,5 BYN, в пятой – с 16 до 17,5 BYN.

По информации МНС по г. Минску, на 1 ноября в качестве плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах от сдачи жилья было зарегистрировано более 58,4 тыс. минчан, что на 2 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. От данной категории плательщиков за январь–октябрь т.г. в бюджет столицы поступило 9,8 млн. BYN, что на 1,7 млн. BYN (с учетом деноминации) больше, чем за аналогичный период прошло года.

По планам столичных налоговиков в следующем году арендодатели пополнят городской бюджет на 13,1 млн. BYN подоходного налога.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ