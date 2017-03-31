Ставка пени снизилась

Министерство по налогам и сборам сообщает, что постановлением Правления Нацбанка от 7.03.2017 № 87 с 15.03.2017 г. ставка рефинансирования установлена в размере 15 % годовых.

Таким образом, с учетом положений п.п. 3 и 4 ст. 52 НК с 15.03.2017 г. среднедневная ставка рефинансирования составляет 0,0417%. С указанной даты своевременно не уплаченные суммы налогов в бюджет взыскиваются с начислением пени за каждый день просрочки платежа по этой ставке.

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