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№27 (2034) от 07.04.2017

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№27 (2034) от 07.04.2017

08 апреля 2017 года

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Консультации
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Ставка пени снизилась

31.03.2017

МНС письмом от 14.03.2017 № 5-1-26/00489 сообщило о новой ставке по пеням. 

Министерство по налогам и сборам сообщает, что постановлением Правления Нацбанка от 7.03.2017 № 87 с 15.03.2017 г. ставка рефинансирования установлена в размере 15 % годовых.

Таким образом, с учетом положений п.п. 3 и 4 ст. 52 НК с 15.03.2017 г. среднедневная ставка рефинансирования составляет 0,0417%. С указанной даты своевременно не уплаченные суммы налогов в бюджет взыскиваются с начислением пени за каждый день просрочки платежа по этой ставке.

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 31.12.2017

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