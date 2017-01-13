Справедливый налог на имущество

В Беларуси планируется перейти к исчислению имущественных налогов исходя из кадастровой стоимости активов. Первым шагом в этом направлении стал пилотный проект массового формирования и кадастровой оценки недвижимости в 2 районах Беларуси. Итоги эксперимента рассмотрены 10 января на заседании Президиума Совета Министров.

Пилотный проект по кадастровой оценке недвижимости проходил с 2014 г. в Кобринском районе Брестской области и Советском районе г. Минска. Он рассматривался как часть процесса комплексного совершенствования отечественной налоговой системы. Переход к единому налогу на имущество и исчислению налога на недвижимость исходя из ее кадастровой стоимости еще в 2013 г. был включен в план совместных действий Совмина и Нацбанка по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики.

Результаты пилотного проекта высоко оценены международными экспертами Всемирного банка, сообщил председатель Госкомимущества Андрей Гаев. В ВБ заинтересованы в сотрудничестве и оказании технической под­держки, если такая система в Беларуси будет массовой.

«Мы постепенно приближаемся к теме определения справедливой рыночной стоимости объекта недвижимости и, соответственно, установления спра­ведливых имущественных налогов для таких объектов, – заявил премьер-министр Андрей Кобяков. – Логика в том, что объекты, разные по целям использования, месторасположению, состоянию и стоимости, не могут облагаться имущественным налогом с одинаковыми по размеру ставками. Налоговая база должна формироваться исходя их объективных показателей рынка».

Впрочем, логика в данной сфере обычно начинается с наличия самого рынка, на котором совершается достаточно много сделок, чтобы иметь возможность говорить о рыночной стоимости. Например, в международном стандарте финансовой отчетности IFRS 13 под справедливой стоимостью понимается оценка, основанная на рыночных данных. В отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация, в отношении других – недоступны. Но цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна – определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (т.е. цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который удерживает указанный актив или является должником по указанному обязательству). Если же цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой на рынке, должен использоваться другой метод оценки, обеспечивающий максимальное использование релевантных на­блюдаемых исходных данных и минимальное ис­пользование ненаблюдаемых исходных дан­ных. По­скольку справедливая стоимость яв­ляется оцен­кой, основанной на рыночных данных, она определяется с использованием таких допущений, которые уча­с­т­ники рынка приняли бы во внимание при определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. В странах, где объем сделок с недвижимостью ограничен, а их условия непрозрачны, всегда имеются сложности со сбором информации и оценкой рыночной стоимости.

Не менее логичными должны быть последствия применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы. Например, в России такой переход повлек заметное увеличение сумм налога: ведь инвентарная стоимость имущества, как правило, значительно отличается от кадастровой. Это повлекло вал конфликтов, вызванных тем, что налогоплательщики считают, что кадастровая стоимость оказалась выше рыночной. Поскольку суды не справляются с разрешением таких споров, нашим соседям пришлось создавать специальные постоянно действующие комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости во всех территориальных управлениях Росреестра. Кроме того, в РФ для смягчения последствий введен 5-летний переходный период, в течение которого применяются специальные понижающие коэффициенты при исчислении налога.

Но в Беларуси подобных проблем пока, кажется, не предвидят и намерены двигаться дальше. Предлагаемые изменения в налогообложении не должны и не могут рассматриваться как инструмент для формирования дополнительных поступлений в бюджет, заявил А. Кобяков. Напротив, общая налоговая нагрузка на реальный сектор должна постепенно снижаться. Это должно быть основной задачей совершенствования налогообложения. Можно говорить только о справедливом перераспределении налогов, заверяет глава правительства.

Заодно власти намерены навести порядок с учетом недвижимости, сформировать полную информационную базу. Она, по мнению А. Кобякова, пригодится не только для исчисления налогов, но и в сфере инвестиций, на рынках недвижимости, банкам и страховым компаниям и т.д. По этому пути идет весь мир, в т.ч. наши партнеры по ЕАЭС – Россия, Армения, Казахстан, полагает премьер-министр, а потому и нам нужно активно заниматься проведением кадастровой оценки недвижимости.

К сожалению, если разговоры о справедливости в налоговой сфере ведутся давно и повсеместно, то достичь ее в жизни еще никому и нигде не удавалось. Ведь налоги – это всегда изъятие части собственности у одних и передача ее другим. Первым жалко утраченного, а вторым обычно все равно не хватает. К тому же кадастровая оценка регулярно индексируется по мере инфляции (в которой владельцы недвижимости пер­сонально не виноваты), но не всегда учитывает остальные мак­роэкономические и рыночные факторы. Поэтому сделать перераспределение налогов спра­ведливым будет затруднительно – даже если обладатели дорогостоящих особняков будут платить во много раз больше прочих граждан.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ