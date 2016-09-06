Союзы и зоны: локальные и всеобщие

Консультации по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного пар­т­нерства (TTIP) не прекратятся, несмотря на острую критику Германии и некоторых других европейских стран, сообщает Reuters.

Как заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед началом саммита G20 в г. Ханчжоу (КНР), мандат Брюсселя на ведение переговоров с США получен от всех членов ЕС и несколько месяцев назад был вновь подтвержден. Создание TTIP соответствует европейским интересам, оно принесет гарантии на рынке занятости и появление новых рабочих мест, подчеркнул глава ЕК.

Он также назвал соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Канадой (CETA) лучшим из всех, когда-либо подготовленных ЕС, и призвал к поддержке в его скорейшем утверждении.

Кроме того, Ж.-К.Юнкер отметил, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС не начнутся, пока Лондон не представит соответствующую формальную просьбу. «До того переговоры о создании зон свободной торговли находятся исключительно в компетенции ЕС», – указал он.

5 июля Еврокомиссия дала национальным парламентам стран ЕС право на принятие самостоятельных решений по ратификации торгово-экономического сотрудничества с Канадой. Окончательная ратификация CETA должна состояться в октябре.

Создание «закрытых» региональных торговых объединений беспокоит тех, кто в них не попадает. Так, президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС «на полях» саммита G20 в Ханчжоу раскритиковал процессы создания закрытых объединений: например, Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерства, которые, по его мнению, не дополняют, а стремятся подменить собою ВТО. По словам В.Путина, ВТО из-за стагнации Дохийского раунда переговоров теряет авторитет, утрачивает статус единственной универсальной переговорной площадки по выработке правил мировой торговли. Российский президент полагает, что это «ответ» некоторых партнеров на сложности, с которыми приходится сталкиваться в ходе переговоров в рамках ВТО. В.Путин призвал «все-таки договариваться, выйти на компромисс». По его словам, Россия выступает за гармонизацию региональных экономических форматов, «причем на основе норм и принципов ВТО – принципов прозрачности и уважения интересов друг друга».

По мнению президента РФ, именно в таком ключе выстраивается деятельность Евразийского экономического союза, ведутся переговоры о его сопряжении с китайским проектом экономического «пояса Шелкового пути». В целом все это способствовало бы созданию в перспективе большого евразийского партнерства, открытого для взаимодействия со всеми заинтересованными государствами и интеграционными союзами.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ