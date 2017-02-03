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№9 (2016) от 03.02.2017

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№9 (2016) от 03.02.2017

03 февраля 2017 года

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Бюджет
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Собирали, как могли
экономили, как умели

03.02.2017
Собирали, как могли экономили, как умели

Профицит белорусского бюджета сектора государственного управления по итогам прошлого года составил 1,4 млрд. BYN, а республиканского бюджета – 0,98 млрд. BYN. Это эквивалентно 1,5% к ВВП и 1% к ВВП соответственно.

Доходы бюджета сектора государственного управления за 2016 год составили 38,8 млрд. BYN, расходы – 37,4 млрд. (100,4 и 97,9% уточненного годового плана), а республиканского бюджета – 17,7 млрд. и 16,8 млрд. BYN соответственно (100,5 и 96,4% уточненного годового плана). Таким образом, доходы и расходы бюджета сектора госуправления оказались в текущих ценах на 6,1 и 5,9% больше, чем год назад, республиканского – на 6 и 10,5%. Поскольку ВВП за 2016 г. составил 94,3 млрд. BYN, можно подсчитать, что отношение доходов консолидированного бюд­жета к ВВП составило 41,1%, расходов – 39,7% (за 2015 г. – 42 и 40,6%).

Напомним, первоначально рес­публиканский бюджет на 2016 г. был утвержден с расходами в сумме 16,3 млрд. BYN и доходами 18,1 млрд. Однако в декабре Указом Президента от 27.12.2016 № 486 расходы были увеличены на 12,3 млн., а доходы снижены на 1,1 млрд. BYN.

В частности, за прошлый год в казну поступило НДС на сумму 8,2 млрд. BYN (на 12,8% больше, чем за 2015 г.), налога на прибыль – 2,3 млрд. (на 5,5% больше), акцизов – около 2,2 млрд. BYN (+13,4%). Доходы от внешнеэкономической деятельности со­ставили 3,4 млрд. BYN, что на 13,3% меньше, чем годом ранее.

В Фонд социальной защиты населения поступило 11,7 млрд. BYN (на 13,6% больше, чем год назад), Фонд универсального обслуживания – 33,6 млн. BYN, Фонд гражданской авиации – 21,3 млн. BYN, Фонд Департамента исполнения наказаний – 1,16 млн. BYN. При этом по всем платежам, кроме ФСЗН (-0,8%), поступления оказались выше уточненного годового плана (в т.ч. по НДС и налогу на прибыль – на 2,9%, акцизам – на 1,7%, доходам от ВЭД – на 1,5%).

По состоянию на 1 января 2017 г. задолженность по налогам и сборам составила 131,6 млн. BYN – в 2 раза больше, чем год назад.

В то же время на общегосударственную деятельность в 2016 г. направлено 6,9 млрд. BYN (на 9,5% больше, чем за 2015 г., и на 5,8% меньше запланированного), на финансирование национальной экономики – 4,3 млрд. (+13,2% и -3,7% соответственно), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ, Фонд социальной защиты населения) – 23,4 млрд. BYN (+8,8% и -1,2%). Расходы Фонда универсального обслуживания профинансированы на сумму 40,8 млн. BYN (88,3%), Фонда гражданской авиации – 28,4 млн. (100%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,91 млн. BYN (91%).

Таким образом, к концу года удалось сохранить профицит благодаря мобилизации доходов для выполнения плана и экономии на расходах, в т.ч. на социальные цели и поддержку экономики.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

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