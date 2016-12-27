Слияние на грани венчура

О возможности создания совместного российско-белорусского венчурного фонда, деятельность которого могла бы способствовать развитию инновационных компаний, а также эффективной коммерциализации высокотехнологичных раз­работок, говорилось еще в апреле прошлого года. Теперь такая структура появилась. Управлять фондом в первые 3 года будет Инфрафонд РВК, затем перейдет управление к Белинфонду. Условия соглашения предполагают, что объем и сроки могут быть изменены.

Фонд сосредоточится на инвестировании в проекты, имеющие в основе инновационную технологию, разработанную в Беларуси, и обладающие потенциалом для встраивания в производственно-коммерческие цепочки в масштабах ЕАЭС, а также намерен искать российские проекты, способные помочь инновационному развитию экономики Беларуси, отметил генеральный директор Инфрафонда РВК Александр Локтев.

Инвестиции фонда будут распределяться между проектами, зарегистрированными в обеих странах. При этом воз­можны два варианта: вложение до 25 млн. RUB в проекты венчурной стадии при доле частного инвестора не менее 25% и до 150 млн. – в компании, находящиеся в стадии роста.

Ожидается, что первые проекты «Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций» профинансирует уже в 2017 г.

РВК задумывалась как фонд фондов с задачей создать 10–15 венчурных фондов для инвестиций в стартапы. При его создании в 2006 г. новая структура получила в управление 30 млрд. RUB, что тогда составляло около 1,1 млрд. USD. Од­нако в течение 3 лет инвестировалось на запланированные цели всего 15% средств, а остальное лежало на депозитах. После смены директора в 2009 г. РВК стала вкладывать деньги в фонды и заниматься популяризацией инвес­тиций в инновационные проекты. Но доля этих инвестиций в портфеле самой РВК выросла лишь до 23–29%. При этом часть средств была вложена в зарубежные фонды через дочерние управляющие компании Russian Venture Asset Management Ltd для инвестиций в Великобритании и RVC Usa Inc – в США. В 2012–­2013 гг. РВК вложилась через них в 3 стар­т­апа и 4 фонда в Силиконовой долине в надежде на организацию трансфера технологий в Россию.

После того как был создан Евразийский экономический со­юз, руководство РВК обратило внимание на дальнее зарубежье. В январе 2011 г. было создано АКООО «Инфрафонд РВК», в котором доля РВК составила 99,91%, а ОАО «МСП Банк» – символические 0,09%. Основной задачей этой организации было продекларировано развитие инфраструктуры инновационных рынков, позволяющей их участникам эффективно коммерциализировать результаты. Но данные цели оставались невостребованными, пока существовали интересные планы в самой России и на Западе. Пик этих интересов пришелся на 2013 год, когда объем российских венчурных вложений до­стиг 2,89 млрд. USD. Затем наступил резкий спад: в 2014 г. инвестиции составили лишь 1,69 млрд. USD. Однако, по данным журнала Forbes, к кон­цу 2015 г. с участием РВК было создано 23 фонда общим объемом 33,7 млрд. RUB. За 10 лет компания участвовала в финансировании 200 проектов и получила более 10 млрд. RUB дохода.

Теперь этот опыт может пригодиться в нашей стране. «Беларусь активно развивает свою венчурную экосистему. В этой связи опыт, наработанный за последние годы в АО «РВК», нам очень интересен, – рассказал директор Белорусского инновационного фонда Дмитрий Калинин. – В рамках сотрудничества двух управляющих ком­паний Российско-Белорусского фонда – Инфрафонда РВК и Белинфонда – будет налажено практическое взаимодействие на проектном уровне, которое позволит интегрировать рос­сийскую и белорусскую вен­чурные экосистемы. Не исключаю, что впоследствии к фонду смогут присоединиться инвесторы и из других государств, входящих в ЕАЭС».

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ