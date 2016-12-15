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22 декабря 2016 года

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События
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Сформирован экспертный совет премии ADVERTISING & MARKETING AWARDS

15.12.2016
Сформирован экспертный совет премии ADVERTISING & MARKETING AWARDS

Завершилось формирование Экспертного Совета первой персональной Премии в сфере маркетинга и коммуникации AdMA-2016. Премия позволит определить ведущих директоров по маркетингу, маркетологов предприятий, работающих в Беларуси. Оценивать номинантов будет Экспертный Совет Премии за персональные достижения в области разработанных и реализованных проектов по итогам года.

Инициатором и организатором Премии выступает  Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, являющаяся членом EACA (European Associationof Communications Agencies). АКМА входит в Совет Национальных Ассоциаций EACA, представляющей интересы более 2500 агентств из 31 страны по всей Европе, включая Беларусь.

Премия ставит своей целью выделить персоны–лидеры в области маркетинга, которые внесли значительный вклад в повышение конкурентоспособности брендов своих предприятий как внутри страны, так и на зарубежных рынках.

В состав Экспертного Совета вошли признанные профессионалы, формирующие современную модель в сфере маркетинговых коммуникаций. Это известные представители рекламной индустрии Беларуси, профессиональных и общественных организаций, бизнес-сообществ, средств массовой информации, бизнес- образования.

AdMA – 2016 будет вручаться в отраслевых категориях: FMCG (товары повседневного спроса); товары длительного пользования; услуги для бизнеса и населения; промышленный сектор; коммуникации, культура, развлечения.

Имена победителей станут известны 19 января 2017г. на торжественной Церемонии награждения.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ  ADVERTISING & MARKETING AWARDS

Писаренко Вероника

Председатель Экспертного Совета

Руководитель коммуникационной группы ForteGroup (Беларусь, Грузия, Азербайджан);

Управляющий директор ForteGrey, Беларусь

Ананич Михаил

Заместитель директора ООО «Агентство Маркетинговых Коммуникаций РЭПКА»

Бибиков Руслан

Официальный представитель компании 3М в Беларуси

Бороденя Валерий Анатольевич

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,

Доцент кафедры логистики и ценовой политики БГЭУ

Бриль Вячеслав Станиславович

Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты

Введенский Евгений Сергеевич

Директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты

Герасимович Артем

Руководитель медиа проектов Bel.Biz

Герман Дмитрий

Управляющий группы компаний AIDA Pioneer

Глубокий Сергей Владимирович

Директор Школы маркетинга и рекламы БНТУ,

Шеф-редактор журнала "Маркетинг: идеи и технологии"

Гордон Павел

Учредитель агентства «Happy Nation»

Дедков Павел

Креативный стратег PRKVADRAT.

Специалист по маркетингу вовлечения.

Духневич Валентин

Креативный директор брендинговой компании Public Group

Ефимова Виктория

Управляющий партнёр агентства бренд-коммуникаций littleMORE

Игнатовская Татьяна

Адвокат, партнёр адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». Член Совета партнёрства «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ»

Капелевич Александр

Creative Owner at LogaBiga

Кашкан Ольга

Креативный директор и соучредитель компании Fabula Branding

Кнырович Александр

Соучредитель группы компаний "Сармат-СТИ". Владелец бара «Bristle».

Коровец Богдан

Директор Astronim*Support

Криницкий Алик

Креативный директор NotPerfect | Y&R

Кулинкович Александр

Исполнительный директор SmartGroupOgilvy

Лещенко Андрей

Директор ООО «Сувениры и подарки»

Лисицкая Татьяна

Директор международного агентства маркетинговых исследований МАСМИ

Преподаватель авторского курса «Маркетинговые исследования» в БГУ

Лопан Валентин

Директор маркетинговой и PR-компании «Агентство Деловых Связей»

Максимков Владимир

Руководитель медиахолдинга «Карамболь». Продюсер, режиссер, медиа-специалист

Матвеев Дмитрий

Генеральный директор рекламной компании полного цикла Сайнском

Молчан Денис

Соучредитель компании «БелВнешРеклама»

Нехведович Александр

Соучредитель и управляющий партнер Агентства маркетинговых коммуникаций «ARTMIX»

Руководитель кластера креатива и искусства «FOURTH DIMENSION»

Олейник Ольга

Директор, управляющий партнер «АVC»

Павлёнок Александр

Директор рекламной компании «ПридПром»

Попелушко Петр Геннадьевич

Директор рекламного холдинга SMG Belarus

Савчук Сергей

Директор "Агентства бизнес-событий "Белый Квадрат"

Сальник Сергей

Креативный руководитель, режиссер, копирайтер Production-studio МТРК «Мир»

Севостьян Дмитрий

Директор коммуникационной группы Subbota

Сергей Руслан

Собственник-управляющий продакшн компании полного цикла ACTION STUDIO

Симанович Юлия

Директор OOO «Завода светодиодной продукции»

Соколов Игорь

Главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты» в Беларуси

Председатель Совета IPR-Belarus

Сороко Ольга

Учредитель РА «ПинГвин»

Степанов Дмитрий

Управляющий партнер TOTEM Advertising

Татарчук Сергей

Учредитель, директор типографии & издательства «Друк-С».

Черненков Павел

Управляющий партнер в SalmonGraphics

Чирвинский Антон

Проект-менеджер РА «Белая Карона»

Эзерин Андрей

PR-директор, EzerinCommunication,

Член совета Ассоциации компаний коммуникативных консультантов (АККК)

 

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