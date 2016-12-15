Сформирован экспертный совет премии ADVERTISING & MARKETING AWARDS

Завершилось формирование Экспертного Совета первой персональной Премии в сфере маркетинга и коммуникации AdMA-2016 . Премия позволит определить ведущих директоров по маркетингу, маркетологов предприятий, работающих в Беларуси. Оценивать номинантов будет Экспертный Совет Премии за персональные достижения в области разработанных и реализованных проектов по итогам года.

Инициатором и организатором Премии выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси, являющаяся членом EACA (European Associationof Communications Agencies). АКМА входит в Совет Национальных Ассоциаций EACA, представляющей интересы более 2500 агентств из 31 страны по всей Европе, включая Беларусь.

Премия ставит своей целью выделить персоны–лидеры в области маркетинга, которые внесли значительный вклад в повышение конкурентоспособности брендов своих предприятий как внутри страны, так и на зарубежных рынках.

В состав Экспертного Совета вошли признанные профессионалы, формирующие современную модель в сфере маркетинговых коммуникаций. Это известные представители рекламной индустрии Беларуси, профессиональных и общественных организаций, бизнес-сообществ, средств массовой информации, бизнес- образования.

AdMA – 2016 будет вручаться в отраслевых категориях: FMCG (товары повседневного спроса); товары длительного пользования; услуги для бизнеса и населения; промышленный сектор; коммуникации, культура, развлечения.

Имена победителей станут известны 19 января 2017г. на торжественной Церемонии награждения.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ ADVERTISING & MARKETING AWARDS