Сформирован экспертный совет премии ADVERTISING & MARKETING AWARDS

|
Писаренко Вероника
|
Председатель Экспертного Совета
Руководитель коммуникационной группы ForteGroup (Беларусь, Грузия, Азербайджан);
Управляющий директор ForteGrey, Беларусь
|
Ананич Михаил
|
Заместитель директора ООО «Агентство Маркетинговых Коммуникаций РЭПКА»
|
Бибиков Руслан
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Официальный представитель компании 3М в Беларуси
|
Бороденя Валерий Анатольевич
|
Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
Доцент кафедры логистики и ценовой политики БГЭУ
|
Бриль Вячеслав Станиславович
|
Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты
|
Введенский Евгений Сергеевич
|
Директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты
|
Герасимович Артем
|
Руководитель медиа проектов Bel.Biz
|
Герман Дмитрий
|
Управляющий группы компаний AIDA Pioneer
|
Глубокий Сергей Владимирович
|
Директор Школы маркетинга и рекламы БНТУ,
Шеф-редактор журнала "Маркетинг: идеи и технологии"
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Гордон Павел
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Учредитель агентства «Happy Nation»
|
Дедков Павел
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Креативный стратег PRKVADRAT.
Специалист по маркетингу вовлечения.
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Духневич Валентин
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Креативный директор брендинговой компании Public Group
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Ефимова Виктория
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Управляющий партнёр агентства бренд-коммуникаций littleMORE
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Игнатовская Татьяна
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Адвокат, партнёр адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». Член Совета партнёрства «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ»
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Капелевич Александр
|
Creative Owner at LogaBiga
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Кашкан Ольга
|
Креативный директор и соучредитель компании Fabula Branding
|
Кнырович Александр
|
Соучредитель группы компаний "Сармат-СТИ". Владелец бара «Bristle».
|
Коровец Богдан
|
Директор Astronim*Support
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Криницкий Алик
|
Креативный директор NotPerfect | Y&R
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Кулинкович Александр
|
Исполнительный директор SmartGroupOgilvy
|
Лещенко Андрей
|
Директор ООО «Сувениры и подарки»
|
Лисицкая Татьяна
|
Директор международного агентства маркетинговых исследований МАСМИ
Преподаватель авторского курса «Маркетинговые исследования» в БГУ
|
Лопан Валентин
|
Директор маркетинговой и PR-компании «Агентство Деловых Связей»
|
Максимков Владимир
|
Руководитель медиахолдинга «Карамболь». Продюсер, режиссер, медиа-специалист
|
Матвеев Дмитрий
|
Генеральный директор рекламной компании полного цикла Сайнском
|
Молчан Денис
|
Соучредитель компании «БелВнешРеклама»
|
Нехведович Александр
|
Соучредитель и управляющий партнер Агентства маркетинговых коммуникаций «ARTMIX»
Руководитель кластера креатива и искусства «FOURTH DIMENSION»
|
Олейник Ольга
|
Директор, управляющий партнер «АVC»
|
Павлёнок Александр
|
Директор рекламной компании «ПридПром»
|
Попелушко Петр Геннадьевич
|
Директор рекламного холдинга SMG Belarus
|
Савчук Сергей
|
Директор "Агентства бизнес-событий "Белый Квадрат"
|
Сальник Сергей
|
Креативный руководитель, режиссер, копирайтер Production-studio МТРК «Мир»
|
Севостьян Дмитрий
|
Директор коммуникационной группы Subbota
|
Сергей Руслан
|
Собственник-управляющий продакшн компании полного цикла ACTION STUDIO
|
Симанович Юлия
|
Директор OOO «Завода светодиодной продукции»
|
Соколов Игорь
|
Главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты» в Беларуси
Председатель Совета IPR-Belarus
|
Сороко Ольга
|
Учредитель РА «ПинГвин»
|
Степанов Дмитрий
|
Управляющий партнер TOTEM Advertising
|
Татарчук Сергей
|
Учредитель, директор типографии & издательства «Друк-С».
|
Черненков Павел
|
Управляющий партнер в SalmonGraphics
|
Чирвинский Антон
|
Проект-менеджер РА «Белая Карона»
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Эзерин Андрей
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PR-директор, EzerinCommunication,
Член совета Ассоциации компаний коммуникативных консультантов (АККК)