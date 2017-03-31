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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

С валютой могут быть проблемы

31.03.2017

Клиенту банка поступили денежные средства (белорусские рубли или иностранная валюта) от нерезидента. Он представил в банк следующие документы: договор, заключенный между резидентом 1 и резидентом 2 в белорусских рублях, по условиям которого предусмотрено, что оплата будет производиться нерезидентом в рамках возложения исполнения обязательств по ст. 294 ГК.

В случае неисполнения резидентом 2 своих обязательств оплата будет производиться нерезидентом (по договору поручительства, заключенному между резидентом 2 и нерезидентом).

Каковы действия банка? Требуется ли разрешение Нацбанка РБ на проведение такой валютной операции? Следует ли производить обязательную продажу поступившей валюты? Должен ли впоследствии банк провести платеж резидента 2 на счет нерезидента по возмещению произведенных затрат? Какие документы он должен потребовать в рамках осуществления валютного контроля?

В соответствии со ст. 11 Закона от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон № 226-З) запрещается использование иностранной...

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