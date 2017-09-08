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№67 (2074) от 08.09.2017

08 сентября 2017 года

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Консультации
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Руководителям бюджетных организаций разрешили повысить зарплату

08.09.2017

Некоторые руководители бюджетных и приравненных к ним организаций смогут претендовать на повышение зарплаты в случае, если их организации сами зарабатывают деньги.

Это предусмотрено постановлением Совмина от 6.09.2017 № 674, которым внесены изменения в постановление Совмина от 15.10.2004 № 1290 «Об установлении размеров тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, базовой величины и коэффициента соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников бюд­жетных организаций и иных организаций, получающих суб­сидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций».

Как и ранее, в общем случае коэффициент соотношения сред­ней зарплаты руководителя и работников бюджетной организации, иной организации, получающей субсидии, работники которой приравнены по оплате труда к работникам бюджетной организации, не мо­жет превышать 3,5. Однако если такая организация осуществляет деятельность, приносящую доходы, то коэффициент соотношения мо­жно будет установить в размере свыше 3,5 за счет средств, полученных от указанной деятельности, но не более 5.

Конкретный размер коэффициента соотношения по указанным организациям будет по-­преж­нему определяться ор­ганом, заключающим контракт с их руководителем. Так что добиться повышения смогут далеко не все.

Постановление № 674 вступает в силу после своего официального опубликования.

Автор публикации: Александр ГАНАГО

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 06.09.2020

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Содержание «Экономической газеты» N 67 за 8 сентября 2017 года
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