Рост экономики и зарплат продолжается

В октябре белорусская экономика сохранила набранные в III квартале темпы роста, причем некоторые отрасли даже существенно прибавили. В частности, объем промышленного производства в январе–октябре т.г. в текущих ценах составил 74,7 млрд. BYN, что в сопоставимых ценах на 6,3% больше, чем за 10 месяцев 2016 г. (год назад – спад на 1,4%). При этом в октябре т.г. к сентябрю наблюдался рост на 6,4%. Правда, запасы готовой продукции за месяц выросли на 114,3 млн. BYN и составили на 1 ноября более 3,7 млрд. BYN. Но это всего лишь 60,6% к среднемесячному объему промышленного производства против 68% годом ранее. В частности, по итогам 10 месяцев в горнодобывающей промышленности наблюдался рост на 3,1%, обрабатывающей – на 6,9%, по видам деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 4,4% больше, а «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 0,2% меньше.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем производства за 10 месяцев т.г. превысил прошлогодний уровень. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 24,6%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14%), фармацевтике (11,8%), производстве химических продуктов (11,6%), изделий из дерева и бумаги; полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации (14%), Производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования (10,3%). В металлургии и производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования рост составил 4,9%, производстве электрооборудования – 4,5%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов –3,4%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – 2,4%. Отстает только производство транспортных средств и оборудования (-4,2%) и нефтепереработка (-7,7%)

Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в январе – октябре т.г. составило 16,2 млрд. BYN, что на 2,9% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. При этом в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 13 млрд. BYN (+3,8%), в т.ч. производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) выросло на 3,3% до 1439,4 тыс. тонн, а молока произведено на 3,1% больше – 5896,1 тыс. тонн.

Инвестиции в основной капитал в январе–октябре т.г. составили 15 325,8 млрд. BYN, что в сопоставимых ценах на 1,8% больше, чем год назад (когда спад достигал 19,1%), несмотря на снижение в октябре на 18,6% к сентябрю т.г. В частности, объем строительно-монтажных работ по итогам 10 месяцев оставался на 5,5% меньше, чем годом ранее, но затраты на приобретение машин и оборудования выросли на 17,1%. Ввод жилья в эксплуатацию за счет всех источников финансирования остается на 13,3% меньше, чем год назад – 3 050,6 тыс. м2, в т.ч. с господдержкой – 468,4 тыс. м2 (-42,9%).

На 2,8% по сравнению с январем–октябрем 2016 г. вырос по итогам 10 месяцев т.г. объем розничного товарооборота. Он превысил 31,9 млрд. BYN, причем в октябре т.г. к сентябрю наблюдался рост на 1,4%. Оптовый товарооборот вырос за год на 2,4% до 61,1 млрд., в т.ч. в октябре к сентябрю – на 3,7%. Товарооборот общепита по итогам 10 месяцев т.г. увеличился только на 1% немного не дотянув до 1,7 млрд. BYN, причем в октябре к сентябрю отмечен спад на 1,5%.

Активизации потребления способствовал рост номинальной начисленной среднемесячной зарплаты: на 10,4% по сравнению с январем-сентябрем 2016 г., хотя в сентябре т.г. к августу т.г. она сократилась на 1,6% до 831,3 BYN. Так что с выходом к концу года на 1 тыс. BYN могут быть затруднения, а с учетом некоторого ослабления курса рубля, зарплата все меньше похожа на 500 USD. Тем не менее, по итогам 9 месяцев т.г. реальные располагаемые денежные доходы населения оказались на 0,4% больше, чем год назад. Но приходится вспомнить, что этот показатель в январе–сентябре 2016 г. был на 7,2% к уровню аналогичного периода 2015 г, в котором спад составлял еще 5,4%. Так что нынешний рост лишь в малой степени компенсирует потери прошлых лет. Тем не менее, реальная зарплата по итогам 9 месяцев т.г. увеличилась на 3,8% по сравнению с январем-сентябрем 2016 г., тогда как производительность труда – только на 3,1%. Превышение темпов роста зарплаты по сравнению с производительностью труда отмечается впервые с начала 2016 г. До сих пор в правительстве уверяли, что в реальном секторе рост зарплаты должен обеспечиваться исключительно ростом производительности труда. Однако, этот принцип, похоже, не выдержал атак сторонников популистских решений. на этом фоне ослабление курса рубля свыше 2 USD/BYN выглядит вполне логичным сигналом.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ