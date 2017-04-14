Республиканский субботник пройдет 22 апреля

Ежегодные республиканские субботники давно стали в нашей стране традиционными. Отличаются только конкретная дата их проведения, формальная причина выхода на работу в выходной, направления использования заработанных в этот день средств.

В текущем году в соответствии с постановлением Совмина от 11.04.2017 № 270 республиканский субботник будет проведен 22 апреля в связи с объявлением 2017 года Годом науки, проведением мероприятий, по­священных повышению роли науки в социально-экономическом развитии страны.

Республиканским органам гос­управления и иным госорганизациям, подчиненным Правительству, местным исполкомам и другим организациям рекомендовано на добровольной основе провести в этот день субботник на рабочих местах либо заняться благоустройством и приведением в над­лежащее состояние историко-­культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовкой детских лагерей к летнему сезону.

Заработанные на субботнике деньги в объемах, определяемых работниками добровольно, будут перечислены через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Мингорисполком. По­следние, в свою очередь, половину поступивших сумм переведут Минфину, а их использование будет определено отдельным решением Совмина.

Оставшиеся в распоряжении ис­полкомов средства будут в этом году направлены на реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-­тех­нической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, обеспечивающих раз­витие технического тво­рчества детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских лагерей к летнему сезону.

При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов их работников денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими кол­лективами. При этом удер­жание нанимателями денег из зарплаты работников, для которых 22 ап­реля т.г. является рабочим днем, должно производиться с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими кол­лективами.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ