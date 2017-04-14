Инсайдерам и инвесторам
Расплата за амбиции: государство достраивает «цирковой» отель льготами
Многострадальный гостиничный комплекс, возведенный в Минске на проекте Независимости, в очередной раз удивил белорусское деловое сообщество. Не успело оно свыкнуться с мыслью, что огромный объект может быть продан за 1 доллар, как Указом Президента от 10.04.2017 № 110 участникам проекта были даны преференции, о которых обычный инвестор не может и мечтать.
Теперь уже мало кто помнит, что первоначально комплекс планировалось построить к чемпионату мира по хоккею в 2014 г. С тех пор сроки неоднократно переносились. В январе «незавершенку» (точнее, его застройщика – СООО «Элит Эстейт») выкупил российский «Сбербанк» за символические 1,99 BYN. Правда, к покупке «прилагались» накопленные долги, а на завершение строительства, по некоторым оценкам, требовалось вложить около 80 млн. USD плюс еще 20 млн. – на оборудование будущего комплекса.
Сроки сдачи объекта Указом № 110 вновь передвигаются – на 2020 год. Чтобы они на сей раз не сорвались, новому заказчику предоставляется обширный набор разнообразных льгот. В частности, заказчику и генподрядчику можно будет обойтись без проведения подрядных торгов и иных процедур при выборе поставщиков и подрядчиков при реализации инвестпроекта. Иностранная проектная и (или) подрядная организации вправе не создавать представительство и (или) юридическое лицо в республике для проектирования и строительства комплекса.
Заказчик сможет до конца 2020 г. в полном объеме принимать к вычету суммы НДС, уплаченные при приобретении на территории РБ или при ввозе в страну товаров (работ, услуг), имущественных прав, использованных для проектирования, строительства, оснащения комплекса, независимо от сумм НДС, исчисленных по реализации. Правда, для этого придется вести раздельный учет налоговых вычетов, оформить соответствующие документы и получить заключения Мингорисполкома, но это дело техники.
Прежним кредиторам придется простить былые долги. В соответствии с Указом № 110 ОАО «БПС-Сбербанк», «Белинвестбанк» (пропорционально доле их участия в консорциальном кредите) и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) дается право прекратить обязательства заказчика по возврату (погашению) предоставленных ему и направленных им на реализацию инвестпроекта кредитов в день погашения им суммы основного долга по данным кредитам в размере 53% от остатка задолженности по основному долгу путем прощения долга в размере 47% от суммы задолженности по основному долгу и долга в полном объеме по неуплаченным процентам за пользование указанными кредитами и неустойке. Суммы прощенного долга разрешается отнести на расходы будущих периодов с последующим отнесением этих сумм на внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении, в порядке и сроки, установленные этими банками, но не позднее 31 декабря 2021 г. В придачу кредиторам дается право простить заказчику основной долг, проценты, неустойку, возникшие до его приобретения российским «Сбербанком». При этом прощенные суммы разрешается отнести в бухучете на расходы будущих периодов и списывать в убыток и внереализационные расходы до конца 2026 г. В свою очередь, заказчик вправе не включать в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении, суммы прощенного долга по кредитным договорам.
В Указе зафиксировано право участников заказчика (т.е. учредителям «Элит Эстейт») продать свои доли в уставном фонде этой компании «одному лицу» по совокупной цене 1,99 BYN. По-видимому, у авторов Указа № 110 имеются правовые основания давать такое разрешение компании «Трайпл» и ее московскому партнеру «Сити Эстейт». При этом на такую сделку не требуется согласование антимонопольного государственного органа, подчеркивается в Указе.
Там также отмечается право участников инвестпроекта страховать свои имущественные интересы у иностранных страховых организаций, страховых брокеров, а также завершать свои внешнеторговые операции по импорту в течение 180 календарных дней с даты проведения платежа.
В случае ухудшения правовых условий, в т.ч. увеличения налогов, для новых заказчиков и (или) участников проекта при его реализации и дальнейшей эксплуатации комплекса по 31 декабря 2030 г. (включительно) будет применяться ныне действующее законодательство. Заодно заказчик и участник до конца 2030 г. освобождаются от обязательной продажи валютной выручки при реализации инвестпроекта и использовании комплекса.
Интересно, что все споры, разногласия и требования, вытекающие из инвестиционного договора, а также связанные с ним, согласно Указу № 110 подлежат рассмотрению и окончательному урегулированию в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. При этом в случае возникновения разбирательств в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения Республикой Беларусь принятых на себя обязательств наша страна не будет заявлять требования об освобождении себя от таких разбирательств и исполнения принятых решений по ним и обязуется считать отношения сторон по данному инвестиционному договору частными и коммерческими, а не публичными. Иными словами, страна отказывается от права пользоваться государственной неприкосновенностью (иммунитетом) в случае конфликта со своим партнером.
Заказчик и участник также получили право относительно свободно распоряжаться полученными объектами комплекса и правом аренды земельного участка.
В придачу нормы Декрета Президента от 31.08.2015 № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» не применяются к долгу, прощенному компанией «Редкаст Групп ЛТД» (Британские Виргинские Острова) СООО «Элит Эстейт». Последнее также освобождается от обязанности до 1.01.2031 г. платить налог на прибыль с дивидендов (если они будут начислены), а заодно – от налоговых и иных мер ответственности за правонарушения, совершенные до дня продажи долей в уставном фонде, от земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, от налога на прибыль с валовой прибыли, полученной от деятельности, связанной с реализацией инвестпроекта, а также от деятельности по эксплуатации и коммерческому использованию комплекса, на период до 31 декабря 2030 г. Разумеется, компания будет избавлена от повышенных ставок налога на недвижимость. Кроме того, «Редкаст Групп ЛТД» освобождается от уплаты налога на доходы в части дохода по займу, предоставленному заказчику.
Вероятно, таким набором льгот можно привлечь инвесторов во многие проекты – особенно если они уже успели вложить в них значительные суммы. Вопрос лишь в том, какова экономическая или хоть какая-нибудь значимость таких объектов для нашей страны…
Автор публикации: Леонид ФРИДКИН
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