Расплата за амбиции: государство достраивает «цирковой» отель льготами

Многострадальный гостиничный комплекс, возведенный в Минске на проекте Независимости, в очередной раз удивил белорусское деловое сообщество. Не успело оно свыкнуться с мыслью, что огромный объект может быть продан за 1 доллар, как Указом Президента от 10.04.2017 № 110 участникам проекта были даны преференции, о которых обычный инвестор не может и мечтать.

Теперь уже мало кто помнит, что первоначально комплекс планировалось построить к чемпионату мира по хоккею в 2014 г. С тех пор сроки неоднократно переносились. В январе «незавершенку» (точнее, его застройщика – СООО «Элит Эс­тейт») выкупил российский «Сбер­банк» за символические 1,99 BYN. Правда, к покупке «прилагались» накопленные дол­ги, а на завершение строительства, по некоторым оценкам, требовалось вложить около 80 млн. USD плюс еще 20 млн. – на оборудование будущего комп­лекса.

Сроки сдачи объекта Указом № 110 вновь передвигаются – на 2020 год. Чтобы они на сей раз не сорвались, новому заказчику предоставляется обширный набор разнообразных льгот. В частности, заказчику и генподрядчику можно будет обойтись без проведения подрядных торгов и иных процедур при выборе поставщиков и подрядчиков при реализации инвестпроекта. Иностранная проектная и (или) подрядная организации вправе не создавать представительство и (или) юридическое лицо в республике для проектирования и строительства комп­лекса.

Заказчик сможет до конца 2020 г. в полном объеме принимать к вычету суммы НДС, уплаченные при приобретении на территории РБ или при ввозе в страну товаров (работ, услуг), имущественных прав, использованных для проектирования, строительства, оснащения комп­лекса, независимо от сумм НДС, исчисленных по реализации. Правда, для этого придется вести раздельный учет налоговых вычетов, оформить соответствующие документы и получить заключения Мингорисполкома, но это дело техники.

Прежним кредиторам придется простить былые долги. В соответствии с Указом № 110 ОАО «БПС-Сбербанк», «Белинвест­банк» (пропорционально доле их участия в консорциальном кредите) и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) дается право прекратить обязательства заказчика по возврату (погашению) предоставленных ему и направленных им на реализацию инвестпроекта кредитов в день погашения им суммы основного долга по данным кредитам в размере 53% от остатка задолженности по основному долгу путем прощения долга в размере 47% от суммы задолженности по основному долгу и долга в полном объеме по неуплаченным процентам за пользование указанными кредитами и неустойке. Суммы прощенного долга разрешается отнести на расходы будущих периодов с последующим отнесением этих сумм на внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении, в порядке и сроки, установленные этими банками, но не позднее 31 декабря 2021 г. В придачу кредиторам дается право простить заказчику основной долг, проценты, неустойку, возникшие до его приобретения российским «Сбер­банком». При этом прощенные суммы разрешается отнести в бухучете на расходы будущих периодов и списывать в убыток и внереализационные расходы до конца 2026 г. В свою очередь, заказчик вправе не включать в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении, суммы прощенного долга по кредитным договорам.

В Указе зафиксировано право участников заказчика (т.е. учредителям «Элит Эстейт») продать свои доли в уставном фонде этой компании «одному лицу» по совокупной цене 1,99 BYN. По-видимому, у авторов Указа № 110 имеются правовые основания давать такое разрешение ком­пании «Трайпл» и ее московскому партнеру «Сити Эстейт». При этом на такую сделку не требуется согласование антимонопольного государственного ор­гана, подчеркивается в Указе.

Там также отмечается право участников инвестпроекта страховать свои имущественные интересы у иностранных страховых организаций, страховых брокеров, а также завершать свои внешнеторговые операции по импорту в течение 180 календарных дней с даты проведения платежа.

В случае ухудшения правовых условий, в т.ч. увеличения налогов, для новых заказчиков и (или) участников проекта при его реализации и дальнейшей экс­плуатации комплекса по 31 декабря 2030 г. (включительно) будет применяться ныне действующее законодательство. Заодно заказчик и участник до конца 2030 г. освобождаются от обязательной продажи валютной выручки при реализации инвестпроекта и использовании ком­плекса.

Интересно, что все споры, разногласия и требования, вытекающие из инвестиционного договора, а также связанные с ним, согласно Указу № 110 подлежат рассмотрению и окон­чательному урегулированию в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. При этом в случае возникновения разбирательств в результате неисполнения, ненадлежащего ис­полнения Республикой Беларусь принятых на себя обязательств наша страна не будет заявлять требования об освобождении себя от таких разбирательств и исполнения принятых решений по ним и обязуется считать отношения сторон по данному инвестиционному договору частными и коммерческими, а не публичными. Иными словами, страна отказывается от права пользоваться государственной неприкосновенностью (иммунитетом) в случае конф­ликта со своим партнером.

Заказчик и участник также получили право относительно свободно распоряжаться полученными объектами комплекса и правом аренды земельного участка.

В придачу нормы Декрета Президента от 31.08.2015 № 5 «Об иностранной безвозмездной помощи» не применяются к долгу, прощенному компанией «Ред­каст Групп ЛТД» (Британские Виргинские Острова) СООО «Элит Эстейт». Последнее также освобождается от обязанности до 1.01.2031 г. платить налог на прибыль с дивидендов (если они будут начислены), а заодно – от налоговых и иных мер ответственности за правонарушения, совершенные до дня продажи долей в уставном фонде, от земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, от налога на прибыль с валовой прибыли, полученной от деятельности, связанной с реализацией инвестпроекта, а также от деятельности по эксплуатации и коммерческому использованию комплекса, на период до 31 декабря 2030 г. Разумеется, ком­пания будет избавлена от повышенных ставок налога на недвижимость. Кроме того, «Редкаст Групп ЛТД» освобождается от уплаты налога на доходы в части дохода по займу, предоставленному заказчику.

Вероятно, таким набором льгот можно привлечь инвесторов во многие проекты – особенно если они уже успели вложить в них значительные суммы. Вопрос лишь в том, какова экономическая или хоть какая-нибудь значимость таких объектов для нашей страны…

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН