Работаем дольше – получаем столько же

Повышение пенсионного возраста до 58/63 лет позволит не уменьшать пенсии в условиях старения населения, заявил 21 декабря 2016 г. во время online-конференции в Минтруда и соцзащиты «Вопросы пенсионного обеспечения» заместитель Министра труда и социальной защиты РБ Валерий Ковальков.

Решение было вызвано сложившейся ситуацией. Если в 1990 г. на 100 работников приходилось 46 пенсионеров, то в 2016 г. по оценке управления пенсионного обеспечения Мин­труда и соцзащиты – 62 пенсионера. Ожидается, что повышение пенсионного возраста сдер­жит рост нагрузки на работников.

При этом было подчеркнуто, что на ближайшие 6 лет решение по пенсионному возрасту принято: он будет постепенно увеличиваться каждый год на 6 месяцев, до 58 лет у женщин и 63 лет у мужчин в 2022 г. «Что касается долгосрочного периода – время покажет. Здесь важно, как будут складываться демографические процессы, как будет работать экономика и, соответственно, какова будет ситуация с по­ступлением взносов в бюд­жет Фонда соцзащиты населения. Значение будут иметь и другие факторы – занятость, миграция и т.д.», – уточнил В. Ковальков.

Возраст выхода на пенсию 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин сохранился в Узбекистане и России. В Германии пенсионный возраст увеличивается постепенно до 67 лет с 2012 по 2029 гг. (для тех, кто родился после 1963 г., пенсионный возраст составит 67 лет). В 67 лет уходят на пенсию в Греции, Исландии, Норвегии.

В то же время в Польше на днях был подписан законопроект о снижении пенсионного возраста по инициативе президента страны Анджея Дуды. Согласно указу пенсионный возраст для женщин снизится до 60 лет, для мужчин – до 65 лет с 1.10.2017 г. Ранее, в 2014 г., пенсионный возраст был установлен до 67 лет у женщин и мужчин. Изменения должны были вступить в силу к 2020 г. для мужчин и к 2040 г. для женщин.

Решение о повышении пенсионного возраста – о том, что оно должно быть плавным, постепенным, по 6 месяцев в год, – принято с учетом емкости рынка труда. «При этом нужно учитывать, что уже сегодня занятость среди «новых» пенсионеров достаточно высокая. В первый год после назначения пенсии продолжают работать около 70% женщин и более половины мужчин. При повышении пенсионного возраста группа таких работников, которые и не намеревались оставить рынок труда, будет, как и сегодня, продолжать работать. К тому же у нас созданы и будут создаваться новые рабочие места, как это предусмотрено Указом Президента № 78», – добавил В. Ковальков.

На вопросы, касающиеся доб­ровольного страхования дополнительной пенсии в страховых организациях, специалисты Мин­труда и соцзащиты не отвечали, ссылаясь на то, что они относятся к компетенции Мин­фина.

Однако удалось выяснить, что введение в государственную пенсионную систему обязательного накопительного элемента не планируется. Здесь негативную роль сыграл опыт других стран и, прежде всего, России, а также фактические условия Беларуси. В то же время у нас не отрицается целесообразность развития добровольных пенсионных сбережений. Сегодня стра­ховыми организациями предлагаются добровольные программы страхования дополнительной пенсии. Также сбережения на старость можно формировать в банке.

В настоящее время не рассматривается вопрос о повышении размера пенсионного взноса в Фонд соцзащиты населения.

Работающие пенсионеры ин­тересовались перспективой снижения размера пенсий в 2017 г. Но их уверяли, что вопрос об изменении порядка выплаты пенсий работающим пенсионерам в настоящее время не рассматривается.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ