Пятилетку за семь лет

Национальное агентство инвестиций и приватизации и Всемирный банк продлили на 2 года соглашение, предусматривающее привлечение инвесторов на государственные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Выбранные 5 лет назад для пилотной приватизации 8 компаний, по разным причинам пока не смогли привлечь инвесторов. Таким образом, проект, который НАИП должен был реализовать совместно со Всемирным банком с 2011 года буксует.

В конце июля агентство объявило 2 международных конкурса по привлечению стратегических инвесторов для ОАО «Минский маргариновый завод» и «Барановичский комбинат железобетонных конструкций». Кроме того, согласно программе правительства на ближайшую пятилетку, НАИП подготовило дополнительные предприятия для включения в проект. «С учетом накопленного опыта мы расширили наши полномочия в рамках гранта», – рассказала директор НАИП Наталья Никандрова. В дополнение к стандартной приватизации будут использоваться другие способы прихода инвесторов на государственные предприятия, например, через дополнительную эмиссию и создание совместных предприятий, что позволит не ограничиваться в способах инвестирования.