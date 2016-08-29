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№65 (1972) от 26.08.2016

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№65 (1972) от 26.08.2016

29 августа 2016 года

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Приватизация
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Пятилетку за семь лет

29.08.2016

Национальное агентство инвестиций и приватизации и Всемирный банк продлили на 2 года соглашение, предусматривающее привлечение инвесторов на государственные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Выбранные 5 лет назад для пилотной приватизации 8 компаний, по разным причинам пока не смогли привлечь инвесторов. Таким образом, проект, который НАИП должен был реализовать совместно со Всемирным банком с 2011 года буксует.

В конце июля агентство объявило 2 международных конкурса по привлечению стратегических инвесторов для ОАО «Минский маргариновый завод» и «Барановичский комбинат железобетонных конструкций». Кроме того, согласно программе правительства на ближайшую пятилетку, НАИП подготовило дополнительные предприятия для включения в проект. «С учетом накопленного опыта мы расширили наши полномочия в рамках гранта», – рассказала директор НАИП Наталья Никандрова. В дополнение к стандартной приватизации будут использоваться другие способы прихода инвесторов на государственные предприятия, например, через дополнительную эмиссию и создание совместных предприятий, что позволит не ограничиваться в способах инвестирования.

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