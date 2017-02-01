Путеводитель по схемам разоблачения налоговых уклонистов

Одним из инструментов глобальной борьбы с агрессивным налоговым планированием и уходом от налогов является гласность. Налоговые органы разных стран все чаще публикуют описание распространенных и подозрительных схем на своих сайтах. Здесь преследуются 2 цели. Во-первых, предостеречь налогоплательщиков, наивно полагающих, что их ухищрения останутся незамеченными. Во-вторых – стимулировать граждан сообщать о подозрительных схемах контролерам.

Обычно налоговые органы рассказывают лишь об общих подходах к выявлению агрессивного налогового планирования или ухода от налогообложения, но некоторые предоставляют детальное описание подозрительных схем, не боясь, что они станут тиражироваться.

Например, служба внутренних доходов США (Internal Revenue Service – IRS) описывает основные черты и признаки схем ухода от налогов, перечисляет оффшорные структуры и иные механизмы, используемые при уходе от налогообложения. Недобросовестные налогоплательщики, по мнению IRS, используют законодательство оффшорных юрисдикций, не предусматривающее публичное раскрытие информации, в попытке скрыть доходы, подлежащие обложению в США. В качестве инструментов, используемых в таких схемах, могут быть иностранные компании, трасты и партнерства, частные банковские счета, оффшорные банковские счета, займы между взаимосвязанными сторонами и пр. IRS откровенно рассказывает о самых популярных способах вывода средств и активов за рубеж, а также путях их репатриации (https://www.irs.gov).

Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) помимо общего описания ухода от налогов давно ведет учет выявленных схем. На ее сайте www.hrnrc.gov.uk собраны 34 схемы уклонения от налогов, гербовых сборов и социальных взносов, злоупотребления льготами. Некоторые из этих схем уже были закрыты путем внесения изменений в законодательство, а часть рассмотрена судом.

Налоговый департамент Австралии (Australian Tax Office – ATO) тоже публикует описание схем ухода от налогов, привлекающих его пристальное внимание, и не забывают про их общие признаки. На сайте www.ato.gov.au можно найти подробное описание 14 схем, а также информационные письма, посвященные выявлению способов ухода от налогов, выпускаемые с 2001 г.

На сайте налоговой службы Новой Зеландии www.ird.govt.nz опубликовано краткое описание 6 типов схем, которые могут быть использоваться для уклонения от налогов. Кроме того, здесь собраны материалы о прецедентных судебных делах об уходе от налогов, с разъяснениями налоговых норм, информационными письмами налоговой службы и т.п.

Налоговый орган Сингапура опубликовал на своем сайте www.iras.gov.sg руководство по применению общего положения, направленного на борьбу с уходом от налогообложения в июле 2016 г. Затем было опубликовано описание распространенной схемы мошенничества с косвенным налогом (налогом на товары и услуги – GST, аналог НДС), а также документы, подробно рассматривающие некоторые примеры налоговых злоупотреблений со стороны компаний и физических лиц.

Министерство экономики Франции опубликовало описание налоговых схем еще в апреле 2015 г. http://www.economie.gouv.fr). Среди них много практик, касающихся злоупотреблений в сфере НДС. При этом французские налоговики дают советы, как представить уточненную отчетность и доплатить налоги, если описанные схемы применялись. Но добровольная корректировка не дает права на освобождение от санкций.

В декабре 2016 г. налоговый орган Израиля (Tax Authority) опубликовал список схем, использование которых признается недопустимым налоговым планированием. Израильские налогоплательщики должны раскрывать такие схемы в ежегодных декларациях о доходах, а также заявлять о полученных ими профессиональных консультациях, которые привели к уменьшению налоговых обязательств налогоплательщика более чем на 5 млн. шекелей (около 1,3 млн. USD) в год или более чем на 10 млн. шекелей за 4 года, а в случае с косвенным налогообложением (НДС, таможенные пошлины) – от 2 млн. шекелей в год или более 5 млн. шекелей за 4 года.

Израильский налогоплательщик также обязан сообщить налоговым органам, если он получил от консультанта «готовое» налоговое решение или если ему была рекомендована схема с применением партнерства, учрежденного консультантом и обратившимся к нему гражданином или компанией.

Как правило, зарубежных налоговиков при разоблачении схем ухода от налогов мало интересует, как оформлены те или иные операции. Какими бы договорами, актами, счетами, товаросопроводительными документами ни обкладывались налогоплательщики, контролеры стремятся определить деловую цель совершаемых операций. И если она сводится к минимизации налогов, а не обычной коммерческой деятельности, то возникает конфликт, который обычно разрешается в суде (если плательщик не признает свою вину добровольно).

Налоговые органы названных стран надеются, что публикация схем агрессивного налогового планирования и признаков подозрительных операций побудит население информировать власти о замеченных операциях такого рода. В ряде стран информаторам за это причитается вознаграждение, размер которого может зависеть от взысканных в результате сумм. Правда, их размер тоже становится предметом спора. Известен случай, когда информаторы судились из-за этого с налоговой службой и выиграли.

По материалам Tax-today