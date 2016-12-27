Профессиональное обучение у нерезидента и налогообложение

Организация направляет сотрудников для повышения профессионального уровня на обучение в Австрию сроком на 6 месяцев. На время обучения с резидентом Австрии – юридическим лицом заключается договор о предоставлении в аренду жилья для проживания сотрудников.

Являются ли доходы австрийских организаций от обучения и предоставления имущества в аренду объектом обложения налогом на доходы организаций, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное представительство (далее – налог на доходы), и НДС?