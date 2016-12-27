Вопрос-ответ
Профессиональное обучение у нерезидента и налогообложение
Организация направляет сотрудников для повышения профессионального уровня на обучение в Австрию сроком на 6 месяцев. На время обучения с резидентом Австрии – юридическим лицом заключается договор о предоставлении в аренду жилья для проживания сотрудников.
Являются ли доходы австрийских организаций от обучения и предоставления имущества в аренду объектом обложения налогом на доходы организаций, не осуществляющих деятельность в РБ через постоянное представительство (далее – налог на доходы), и НДС?
Налогом на доходы подлежат обложению доходы от обучения, НДС при этом не взимается.
1. Согласно ст. 146 НК объектом налогообложения налогом на доходы признаются, в частности, следующие доходы, полученные плательщиком от источников в РБ:
– роялти (подп. 1.3 п. 1). К доходам в виде роялти относятся в т.ч. вознаграждение за использование имущества на территории РБ либо предоставление права пользования таким имуществом;
– доходы от отчуждения недвижимого имущества, находящегося на территории РБ (подп. 1.11.1 п. 1).
Следовательно, доходы от сдачи имущества (вознаграждение за использование имущества) в аренду не на территории РБ не признаются объектом обложения налогом на доход...