Проекты пряников для бизнеса: во имя упрощения и для блага раскрепощения

Усилия рабочей группы Администрации Президента по изменению законодательства ради упрощения условий ведения бизнеса и раскрепощения деловой инициативы обрели конкретный вид. Разработан пакет проектов указов, декретов и законов, которые в случае их принятия существенно изменят условия создания и ведения бизнеса в нашей стране.

Один из самых важных документов – проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу». В нем декларируются новые принципы взаимодействия государства и бизнеса. Среди них презумпция добросовестности субъектов хозяйствования, саморегулирование бизнеса и минимизация вмешательства государственных органов и чиновников в экономическую деятельность субъектов хозяйствования, сочетание заявительного принципа госрегистрации субъектов хозяйствования и уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов экономической деятельности, недопустимость ис­требования от субъектов хозяйствования разрешений, заключений и иных документов (сведений), представление которых не предусмотрено законодательством, сокращение административных процедур, содействие субъектам хозяйствования со стороны госорганов, их должностных лиц в обеспечении законности их экономической деятельности в целях своевременных расчетов с бюджетом, персонализация ответственности и адекватность наказания характеру совершенного правонарушения и его последствиям.

Контроль

Второй документ – проект указа «О совершенствовании контрольной (над­зорной) деятельности». В нем комплексно реализованы требования по системному совершенствованию этой деятельности, оптимизации контролирующих органов и их функций, механизмов проведения проверок, выдвинутые Президентом А. Лукашенко 14 февраля т.г. на совещании с членами рабочей группы. В частности, в проекте указа объявляется о введении до 1 января 2018 г. моратория на проведение всех видов проверок (за исключением проверок по поручению высших должностных лиц государства, органов уголовного преследования и судов, а также в некоторых других случаях). Предполагается, что за время действия моратория контролирующие (надзорные) органы смогут принять необходимые меры по подготовке к работе в новых условиях.

Власти намерены отказаться от системы плановых проверок, в рамках которой посетить субъект хозяйствования с определенной периодичностью (раз в год, 3 или 5 лет) можно даже без наличия нарушений с его стороны или других поводов. Взамен предлагается осуществлять выборочные проверки, проведение которых в отношении кон­кретного субъекта возможно только при наличии комплекса оснований. На­пример, это мо­гут быть выявление ранее неоднократных нарушений, результаты анализа чек-листа и иной информации о деятельности субъекта, негативный прогноз на основе риск-ориентированного подхода. Налоговые проверки будут проводиться за период, не превышающий 5 календарных лет, предшествующих году, в котором принято решение о назначении проверки, и за истекший период текущего календарного года.

Возможность проведения внеплановых проверок сохраняется. Но их будут проводить исключительно при наличии документально под­твер­жденной ин­формации о совершаемом нарушении законодательства или о возникновении угрозы безопасности государства, жиз­ни и здоровью граждан. При этом в ходе внеплановой проверки могут проверяться только те вопросы (сферы), к которым относятся факты и обстоятельства, по­служившие основанием для ее назначения.

Предполагается, что контролеры в основном будут проводить мероприятия технического характера (отбор проб, образцов, замеры, ос­мотр помещений и прочее), по результатам которых проверяемым дадут срок для устранения выявленных нарушений. Меры ответственности за устраненные нарушения применяться не будут.

Исключается возможность проведения проверки по находящимся в производстве органов уголовного преследования и судов материалам. Поручение о проведении проверки может быть дано только по уже возбужденному уголовному делу.

Контролеры более не смогут приостанавливать или запрещать деятельность проверяемого субъекта, его цехов (производственных участков), оборудования, производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспорта. Предложение о применении таких мер будет носить рекомендательный характер. Деятельность компании может быть приостановлена только в судебном порядке в случае отказа выполнять рекомендации и возникновения угрозы безопасности государства, жизни и здоровью граждан.

При Комитете госконтроля планируется создать межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности. Этот орган будет анализировать состояние контрольной (надзорной) деятельности в стране и разрабатывать предложения по повышению ее эффективности для государственных органов и иных организаций.

Планируется ввести административную ответственность контролеров за совершение грубых нарушений при проведении проверок, в т.ч. за невнесение записи о проведении проверки в книгу учета проверок (журнал производства работ), отсутствие оснований проведения проверки, превышение установленных сроков проведения проверки и т.п.

Полномочия на проведение проверок сохранят 24 из 36 государственных органов, наделенных сегодня правом осуществления проверочных мероприятий, а число сфер контрольной (надзорной) деятельности сократится со 160 до 81. Система ведомственного контроля вообще упраздняется. При этом государственным органам, облисполкомам и Мингорисполкому предлагается осуществлять управление деятельностью подчиненных организаций посредством регулирования их деятельности и реализации полномочий собственника, в т.ч. внутреннего (внутрихозяйственного) контроля с анализом эффективности работы подчиненных организаций и выработкой предложений по ее повышению.

По мнению авторов проекта, реализация предлагаемых в нем подходов позволит исключить тотальный характер и карательный уклон контрольной (надзорной) деятельности, повысить ее профилактическую составляющую, снизить нагрузку на добросовестных субъектов предпринимательской деятельности.

Лицензирование

Некоторые изменения планируется внести в Указ Президента от 1.09.2010 № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Из него полностью исключаются 6 лицензируемых видов деятельности и 6 составляющих лицензируемых видов деятельности, упрощаются от­дельные требования, предъявляемые к соискателям лицензий и лицензиатам. В частности, предлагается отказаться от лицензирования деятельности по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов, деятельности по оказанию психологической помощи, деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения, полиграфической деятельности, профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. По мнению авторов проекта, осуществление данных видов деятельности непосредственно не сопряжено с наличием угроз причинения вреда государственным и общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан и может регулироваться посредством рыночных механизмов.

В проекте конкретизировано понятие грубого нарушения лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий с учетом возможности наступления вред­ных последствий. Так, грубым будет считаться нарушение лицензиатом (его работником, обособленным подразделением) законодательства о лицензировании, прямо предусмотренное в Указе № 450 и повлекшее причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан либо соз­давшее угрозу причинения такого вреда, а равно нарушение особых лицензионных требований и условий. В случае выявления лицензирующими или иными контролирующими органами фактов совершения лицензиатами таких грубых нарушений вместо принятия решения о прекращении деятельности лицензиата предлагается принимать решение о приостановлении его деятельности с одновременным предоставлением ему необходимого срока на устранение нарушений.

Это лишь часть мер, призванных исключить излишние барьеры для осуществления отдельных видов экономической деятельности и минимизировать вмешательство государства в нормальную работу предприятий. Таким образом, многолетние мечты предпринимательского сообщества, неоднократно пред­лагавшиеся в различных плат­формах и концепциях, близки к осуществлению. Остается, чтобы бизнес оправдал оказанное ему доверие и не воспользовался ослаблением контроля для от­кровенного уклонения от уплаты налогов, игнорирования требований безопасности и прав потребителей.

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН