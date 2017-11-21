Прием наличных: центральная касса и УСН

Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), имеет два торговых объекта. По завершению рабочего дня выручка по одному объекту составила 35,18 BYN, по второму – 117,15 BYN, продавцы (кассиры) передали часть выручки в «центральную кассу» организации: по первому объекту – 20 BYN, по второму – 100 BYN. В «центральной кассе» на полученные 20 и 100 BYN выписаны приходно-кассовые ордера с отражением их в кассовой книге. Оставшиеся в торговом объекте деньги в качестве разменных на следующий день были внесены в кассу торговых объектов, но при этом в книге кассира в графе 2 «Получено наличных денежных средств перед началом работы авансом для расходных операций» записи не учинялись, только проводилась операция «Внесение» на кассовом аппарате.