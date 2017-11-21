Скачать свежий номер газеты

№87 (2094) от 21.11.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

2.0050 руб.

2.3648 руб.

Р (100)

3.3615 руб.

Ставка рефинансирования

11.00%

Инфляция

1.20%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

197.81 руб.

Тарифная ставка первого разряда

33.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№87 (2094) от 21.11.2017

21 ноября 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Прием наличных: центральная касса и УСН

21.11.2017

Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), имеет два торговых объекта. По завершению рабочего дня выручка по одному объекту составила 35,18 BYN, по второму – 117,15 BYN, продавцы (кассиры) передали часть выручки в «центральную кассу» организации: по первому объекту  – 20 BYN, по второму – 100 BYN. В «центральной кассе» на полученные 20 и 100 BYN выписаны приходно-кассовые ордера с отражением их в кассовой книге. Оставшиеся в торговом объекте деньги в качестве разменных на следующий день были внесены в кассу торговых объектов, но при этом в книге кассира в графе 2 «Получено наличных денежных средств перед началом работы авансом для расходных операций» записи не учинялись, только проводилась операция «Внесение» на кассовом аппарате.

Правильно ли осуществила кассовые операции организация? Есть ли особенности в данном порядке с учетом применения УСН?

Порядок использования кассового оборудования и заполнения книги кассира определен Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 6.07.2011 № 924/16 (далее – Положение № 924/16). Юридические лица и ИП при...

Автор публикации: Отдел налогообложения «ЭГ»

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Налоги: список рубрик
Читать «ЭГ»
Содержание "Экономической газеты" N 86 за 17 ноября 2017 года
Важно
Подписка
Архивы «ЭГ»
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit