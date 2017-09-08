Преступность идет на убыль. Кроме взяток и злоупотребления властью

В Беларуси, по данным Министерства внутренних дел, в январе–июне текущего года зарегистрировано 43,9 тыс. преступлений , что на 7,5% меньше, чем в I полугодии 2016 г. Таким образом, число преступлений на 100 тыс. человек населения за год сократилось с 500 до 462.

В частности, за 6 месяцев т.г. зарегистрировано 6,5 тыс. особо тяжких и тяжких преступлений, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных преступлений составил 14,8% (в I полугодии 2016 г. – 6,8 тыс. преступлений, или 14,3%). При этом зарегистрировано 1267 случаев взяточничества (на 66,9% больше, чем годом ранее), 454 – хищения путем присвоения либо растраты (+3,7%), 238 – злоупотребления властью или служебными полномочиями (+40%), 2162 – мошенничества (-15,5%), 525 – хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (-3,8%), 568 случаев служебного подлога (на 1,6% меньше, чем в январе–июне 2016 г.).

Всего в республике в I полугодии 2017 г. зарегистрировано 1194 преступления против порядка осуществления экономической деятельности, что на 31,1% меньше, чем в I полугодии 2016 г., из них одно – особо тяжкое.

К уголовной ответственности привлечено 22 тыс. человек, или 90,1% от общего числа выявленных лиц, совершивших преступления (в I полугодии 2016 г. – 23,4 тыс. человек, или 89,7%).

На 1 июля 2017 г. в местах лишения свободы содержалось 35 тыс. человек, что на 2,6% больше, чем на соответствующую дату 2016 г., в т.ч. в исправительных колониях для взрослых – 28,6 тыс. человек (на 6,1% больше), воспитательной колонии для несовершеннолетних – 281 человек (на 5,2% больше), тюрьмах – 547 человек (что соответствует уровню такого же периода прошлого года), СИЗО – 5,6 тыс. человек (на 12,1% меньше).

В республике в I полугодии т.г. органами внутренних дел зарегистрировано 1815,3 тыс. административных правонарушений, по которым вынесены постановления о наложении административного взы­скания (103,4% к уровню I полугодия 2016 г.). За превышение скорости движения вынесено 770,2 тыс. административных взысканий (в I полугодии 2016 г. – 589,5 тыс.), за распитие алкогольных напитков в общественном месте – 139,3 тыс. (в I полугодии 2016 г. – 155,8 тыс.), за мелкое хулиганство – 46,2 тыс. (в I полугодии 2016 г. – 51,5 тыс.), за умышленное причинение телесного повреждения – 18,7 тыс. (в I полугодии 2016 г. – 17,4 тыс.). Сумма наложенных штрафов за административные правонарушения в I полугодии 2017 г. составила 62,1 млн. BYN (годом ранее – 61,7 млн.).

В сфере предпринимательской деятельности МВД зарегистрировало за январь–июль т.г. 5371 административное правонарушение – на 13,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. При этом «чем­пионом» оказалась Гомельская область, где зафиксировано 1383 административных пра­вонарушения в этой сфере. На 2-м месте Могилевская об­ласть – 871. Гораздо меньше административных правонарушений зарегистрировано в Брестской области – 675, Витебской – 605, Гродненской – 595, Минской – 588, в Мин­ске – 654.

Наиболее распространенными оказались административные правонарушения по ст. 12.1 КоАП (нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и правил хранения бухгалтерских документов и иных документов, необходимых для ис­числения и уплаты налогов): 3257 случаев за 7 месяцев т.г., причем 950 таких нарушений зафиксировано в Гомельской области. Но 2-м месте по «популярности» ст. 12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность) – 1658 нарушений. По ст. 12.2 КоАП (нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, ис­пользования, заготовки (закупки) или реализации металлопродукции, черных и цвет­ных металлов) зарегистрировано 170 нарушений, ст. 12.3 (нарушение порядка сдачи лома черных и цветных металлов и их отходов) – 3, ст. 12.4 (нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)) – 35, ст. 12.5 (невыполнение поставок продукции для государственных нужд или нарушение сроков заключения государственного контракта на поставку либо договора поставки товаров для государственных нужд) – 10 случаев, по ст. 12.8 (нарушение порядка осуществления пред­принимательской деятельности) – 195, по ст. 12.10 (нарушение установленного порядка заключения и исполнения договоров на приобретение, строительство, реконструкцию жилых помещений) – 7, по ст. 12.11 КоАП (нарушение законодательства в сфере игор­ного бизнеса) – 36 случаев.

5 сентября на совещании с руководством правоохранительных органов Президент Александр Лукашенко отметил необходимость постоянного и активного участия госорганов системы обеспечения национальной безопасности в развитии экономики, в т.ч. в решении вопросов соблюдения режима экономии, искоренении хищений и других злоупотреблений. «Дело не в закручивании гаек. Никаких гаек мы закручивать не собираемся. В связи с этим еще раз надо обратить внимание на проработку уголовного и административного законодательства, – заявил глава государства. – Все лишнее надо убрать. Этот процесс идет. Но, еще раз подчеркиваю, убирая, не выплесните ребенка. Устаревшие нормы нам не нужны в нашем законодательстве. Новые должны способствовать развитию экономики, а не торможению».

Вероятно, динамика и структура преступлений и административных нарушений могла бы помочь выяснить, имеется ли потребность в тех или иных нормах.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ