Правила транзита из ЕС в РФ

Индивидуальный предприниматель – резидент РБ планирует выполнять на грузовом микроавтобусе (полная масса не более 3,5 т) перевозки грузов с территории Евросоюза в Россию транзитом через территорию Беларуси.

Необходимо ли для этого получать лицензию для выполнения международных перевозок грузов, а также иные разрешения? Нужно ли устанавливать тахограф на транспортное средство для контроля режима труда и отдыха водителя? Какие транспортные (перевозочные) документы должны быть у водителя для выполнения транзитной перевозки груза?

Лицензия на осуществление международных перевозок грузов в данной ситуации не требуется. В соответствии с п. 120 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утв. Указом Президента от 1.09.2010 № 450, лицензированию подлежат международные автомобильные перевозки грузов с использованием только автотранспортных средств c разрешенным максимальным весом свыше...