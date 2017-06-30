Потребитель иногда прав Поправки в Закон «О защите прав потребителей» готовятся к рассмотрению во втором чтении

В Палате представителей 26 июня принят во втором чтении проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон от 9.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 90-З). Он содержит ряд актуальных для граждан и бизнеса норм, но не учитывает все аспекты сложившейся в Беларуси практики защиты прав потребителей, считает юрист Наталья ЧЕРНОРУЦКАЯ.

Потребителю должна быть доступна достоверная и полная информация о товаре, работе, услуге, об изготовителе, организации или индивидуальном пред­принимателе, ввозящем товар в Беларусь, ремонтной организации и т.д. При этом следует указывать страну происхождения товара (страна, где расположено производство товара), если она не совпадает с местом нахождения (местом жительства) изготовителя.

Дата изготовления и срок годности пищевых продуктов должны наноситься на потребительскую упаковку и (или) этикетку, удаление которой с упаковки затруднено. Разработчики документа надеются, что данная норма помешает переклеивать этикетки и применять другие способы «обновления» сроков.

Изменится исчисление гарантийного срока. Он будет исчисляться со дня установки (подключения) или сборки товара (если они требуются).

Сроком службы признается срок, в течение которого товар используется (эксплуатируется), в связи с чем оправданно исчислять его со дня передачи товара потребителю. Если же момент передачи товара установить невозможно – срок службы исчисляется с момента его изготовления.

Изготовитель (поставщик) обе­спечивает возможность ремонта и техобслуживания товара, выпуск и поставку запчастей в торговые и ремонтные организации в необходимых объемах и ассортименте в течение срока производства товара, после снятия его с производства – в течение срока службы товара, а при его отсутствии – в течение 10 лет со дня реализации потребителю.

При невыполнении изготовителем (поставщиком, исполнителем) обязанности по обеспечению возможности использования товара (результата работы) по назначению в течение срока службы потребитель вправе расторгнуть договор, вернуть товар (результат работы) и по­требовать возврата уплаченных денег.

В некоторых странах стимулируется ремонт вещей, в т.ч. бытовой техники. К примеру, в Швеции обсуждается инициатива правительства об уменьшении подоходного налога на сумму до половины стоимости этих услуг: починил холодильник за 100 крон – заплатил на 50 крон меньше налога. НДС на услуги по ремонту тоже предлагают снизить в 2 раза – до 12%.

Проект обязывает информировать потребителя о классах энергоэффективности электротехнических товаров, поскольку Законом от 8.01.2015 № 239-З «Об энергосбережении» введены нормы о таких классах.

Продавцу (исполнителю) за­прещено назначать различные цены или тарифы в отношении одного вида товаров, работ, услуг в зависимости от формы оплаты. При этом они могут устанавливать скидки, иные формы стимулирования реализации, а также расчетов в безналичной форме.

Особые условия оплаты товара – в рассрочку, с возможностью предварительной оплаты и т.д. – предоставляются лишь в случаях, установленных продавцом самостоятельно или по договоренности с изготовителем (поставщиком), на определенные группы товара или в определенные сроки. При этом уточняется, что обязанность ин­формировать потребителя об условиях оплаты возникает в том случае, если они отличаются от обычных.

Практикой продиктована новелла, что при возврате уплаченных за товар денег продавец не вправе требовать от потребителя предъявления документа, удостоверяющего личность. При­чем расчеты с потребителем дол­жны осуществляться в той же форме, в которой производилась оплата товара, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

СОХРАНЯЕТСЯ существование двухзвенной системы защиты: государственными структурами, пред­ставленными Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), местными исполнительными и распорядительными органами и общественными объединениями по­требителей (ООП).

В компетенцию МАРТ, в част­ности, входит право направлять материалы в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, обращаться в суд с иском о защите прав неопределенного круга потребителей. Как показывает практика, МАРТ пред­почитает работать в первую очередь на интересы государства, инициируя административные дела со штрафами в пользу бюджета. Министерство до сих пор не создало даже прецедента подачи в суд иска в пользу неопределенного круга потребителей. Для сравнения: в РФ в 2015 г. в суды было направлено свыше 3200 таких исков (из них 2656 удовлетворено).

В защиту прав неопределенного круга потребителей могут быть заявлены лишь требования неимущественного характера. Но такие иски имеют важное значение. Основания для их подачи имеются. Скажем, нередки случаи навязывания невыгодных условий договора. Например, в публичном договоре об оказании услуг электросвязи одной из минских компаний говорится, что оператор не несет ответственности за временные перерывы в предоставлении услуг (до 48 часов), возникшие в результате проведения испытаний, монтажа, обновления и тех­обслуживания оборудования. Иными словами, оператор по­зволяет себе не оказывать услугу до 2 суток, но обязывает абонента платить за нее.

В облисполкомах и Мингорисполкоме, местных исполнительных и распорядительных органах есть уполномоченные по защите прав потребителей. Эту функцию как дополнительную к своим должностным обязанностям обычно выполняет гос­служащий из отдела организации торговли исполкома. Проект пред­лагает ввести в штаты исполкомов долж­ность уполномоченного по защите прав потребителей.

Очевидно, что система госорганов, координируемая МАРТ, в основном отслеживает ситуацию в торговле. Но не менее актуальны финансовые, тран­спортные, строительные, коммунальные, туристские, медицинские и прочие услуги. Защищать права их потребителей должны узкие специалисты. Вот почему можно только приветствовать инициативу Нацбанка о введении института уполномоченного по правам потребителя финансовых услуг.

Специфика общественных объединений потребителей не позволяет им функционировать без штатных, причем аттестованных в МАРТе, работников, что требует затрат. Доходы ООП в основном формируются за счет средств, поступающих от возмещения расходов изготовителем (продавцом, по­ставщиком, пред­ставителем, ис­полнителем, ремонтной организацией) при оказании помощи потребителю, а также отчислений от суммы судебных исков. Поскольку ООП может заключать с потребителем только договор безвозмездного оказания услуг, некоторые объединения идут на ухищрения и все равно пытаются взять с потребителя деньги, в частности, под видом разовых членских взносов в ООП.

Есть и другие варианты. Например, ООП проводит некий семинар, в котором добровольно-принудительно участвуют работники торговой организации взамен на лояльное к ней отношение ООП. Самое интересное, что эту практику в проекте собираются легализовать! Планируется разрешить ООП осуществлять некоторые виды пред­принимательской деятельности без образования ком­мерческих организаций и (или) участия в них. Речь идет о проведении лекций, тематических семинаров, практикумов, тренингов, об издательской деятельности в области защиты прав потребителей.

В Беларуси есть не более 20 ООП. К сожалению, они, как и государственные органы, не имеют узкой специализации. Для сравнения: в России только в сфере медицинских услуг действуют несколько потребительских объединений, самое известное из которых – «Лига защиты прав пациентов».

Безусловно, самой адресной и действенной является судебная защита прав потребителя. Напомним, что Закон № 90-З предоставил право обращаться с исками в суд местным исполнительным и распорядительным органам, а также ООП.

В 2016 г. судами общей юрис­дикции рассмотрено 2175 гра­ж­данских дел о защите прав потребителей, из них с удовлетворением иска – 1685. К сожалению, неизвестно, какой процент удовлетворенных исков приходится на долю местных органов, ООП и самих потребителей. По данным МАРТ, местные органы за I полугодие 2016 г. подали 10 исков, в т.ч. 3 – в Минске, 1 – в Гомельской области и 6 – в Брестской. Можно лишь догадываться, почему столь мало вос­требованы услуги государст­венных уполномоченных: из-за не­знания, недоверия потребителя или пассивности и некомпетентности муниципальных гос­служащих.

ОТ РЕДАКЦИИ

В проекте изменений Закона «О защите прав потребителей» оставлена без изменений норма, позволяющая производителям выбирать, на каком языке указывать информацию о товаре или услуге: белорусском или русском. Бурное обсуждение этого вопроса на различных мероприятиях и в Интернете не привело к каким-либо переменам.

Член Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Наталия Жибуль, заявила, что при подготовке законопроекта депутаты руководствовались позицией тех белорусских производителей, которые утверждают: законодательно закрепленное требование указывать информацию о товарах, услугах и на белорусском, и на русском языках повлечет существенное удорожание этих товаров и услуг.

Мы же продолжаем считать такой предлог надуманным и необоснованным. Почему-то те же «экономные» производители не жадничают, когда печатают информацию на казахском языке при экспорте своей продукции в Казахстан, как требует законодательство этой страны (см. «ЭГ» № 2 от 10.01.2017). Видимо, стоимость духовного и культурного наследия только у нас не вмещается на этикетку в калькуляцию…