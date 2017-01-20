После ремонта – на контроль

Выполняя международную автомобильную перевозку груза, транспортное средство следовало по процедуре транзита из Беларуси в Казахстан. В пути у автомобиля вышел из строя двигатель, в связи с чем водитель был вынужден обратиться в автосервис для ремонта.

Чтобы избежать нарушения сроков доставки товара, водитель с документами обратился в ближайший пункт таможенного оформления в г. Минске для продления процедуры таможенного транзита.

Несмотря на наличие у водителя справки сервисной службы, подтверждающей ремонт автомобиля, начальник отдела на заявлении водителя указал о необходимости размещения транспортного средства в зоне таможенного контроля пункта таможенного оформления для целей продления срока доставки товара.

Правомерны ли действия сотрудника таможенного органа?

Да, действия должностного лица таможенного органа правомерны.

Согласно ч. 1 ст. 219 ТК ТС срок таможенного транзита от таможенного органа отправления до тамо...