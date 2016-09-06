Порядок распределения молодых специалистов в 2016 году

С 1 августа предприятия, организации, учреждения начали прием на работу выпускников. В 2016 г. в некоторые документы, регулирующие порядок распределения молодых специалистов, были внесены изменения. Для правильного трудоустройства молодых кадров работникам кадровых и юридических служб необходимо изучить законодательство о молодых специалистах. Рассмотрим механизм распределения этой категории выпускников.

Распределение молодых специалистов в Беларуси регулируют Кодекс об образовании (далее – Кодекс) и постановление Совмина от 22.06.2011 № 821 «О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих», которым утверждены:

– Положение о порядке распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, получивших послевузовское, высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование (далее – Положение о распределении);

– Положение о порядке во...