Получите новую профессию

В сентябре 2016 г. Государственная служба занятости предлагает безработным обучение по десяти актуальным на рынке труда профессиям, в т.ч. инженер-программист и тестировщик ПО.

Примерный график формирования групп обучения безработных граждан управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома на сентябрь 2016 г. опубликован на портале Государственной слу­жбы занятости.

До 5 сентября т.г. формировались группы для маляров, штукатуров, облицовщиков-плиточников (с умением выполнять тепловую изоляцию ограждающих конструкций зданий), операторов станков с программным управлением. Занятия будут проводиться на базах УО «Минский государственный профессиональный лицей № 7 строительства» и филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» УО «РИПО».

С 12 сентября начнется обучение в группах по профессиям: водитель троллейбуса (в УО «МГПЛ № 3 машиностроения»), лифтер (в УДОВ «Государственный центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов «Жилком»).

До 19 сентября можно записаться на обучение по профессии «Повар» (в УО «МГМТПТК»). До 26 сентября формируются группы желающих получить профессии «Программное обе­спечение информационных систем» и «Тестировщик про­граммного обеспечения». Учеб­ное заведение (организация) пока не определено. Проводится процедура госзакупок.

Во второй декаде сентября в ГУО «РИПК Минтруда и соцзащиты» начнется обучение по профессии «Калькулятор». В третьей декаде на базе ГУО «РИПК Минтруда и соцзащиты» стартует подготовка основам компьютерных технологий и в УО «Минский государственный профессиональный лицей № 7 строительства» – профессии «Электрогазосварщик».

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ