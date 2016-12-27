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№99 (2006) от 27.12.2016

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№99 (2006) от 27.12.2016

27 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Подоходный налог и... ...покупка имущества у нерезидента

27.12.2016

Белорусская организация планирует в январе 2017 г. приобрести у гражданина РБ (постоянно проживает в Литве и является налоговым резидентом этой страны) принадлежащие ему на праве собственности земельный участок (расположен в Минском районе) и легковой автомобиль. Продажа земельного участка является у него первой на протяжении 5 лет.

Надо ли организации с суммы выплаты этому гражданину за приобретаемое у него имущество удержать подоходный налог?

Нет, в 2017 г. не надо.

Согласно ст. 153 НК (в редакции, действующей с 1.01.2017 г.) объектом обложения подоходным налогом признаются доходы, полученные плательщиками (как налоговыми резидентами РБ, так и не признаваемыми таковыми) от источников в РБ.

При этом к доходам, полученным от источников в РБ, относятся доходы, полученные от отчуждения:

– недвижимого имущества, в т.ч. предприятия как имущественного комплекса (его части), находящегося на территории РБ (подп. 1.5.1 п. 1 ст. 154 НК);

– иного имущества, находящегося на территории РБ (подп. 1.5.5 п. 1 ст. 154 НК), к которому относится и автомобиль.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации доход от отчуждения земе...

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