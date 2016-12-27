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№99 (2006) от 27.12.2016

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№99 (2006) от 27.12.2016

27 декабря 2016 года

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Вопрос-ответ

Подоходный налог и ...страхование медицинских расходов в 2017г.

27.12.2016

Транспортная организация 30.12.2016 г. заключила со страховой организацией РБ договор добровольного страхования медицинских расходов своего работника (для него транспортная организация является местом основной работы) сроком на 1 год. Оплата страховых взносов по данному договору страхования в размере 480 BYN была перечислена транспортной организацией в этот же день единовременным платежом. Указанная сумма страхового взноса была удержана из зарплаты этого работника за декабрь 2016 г.

Вправе ли в данной ситуации транспортная организация при исчислении подоходного налога из зарплаты этого работника за январь 2017 г. представить ему социальный налоговый вычет, установленный подп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК, в размере удержанной суммы страховых взносов?

Нет, не вправе.

Согласно подп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК при определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 156 НК плательщик имеет право применить социальный налоговый вычет в сумме, не превышающей 1813 BYN в течение налогового периода и уплаченной плательщиком страховым организациям РБ в качестве страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключенным на срок не менее 3 лет, а также по договорам добровольного страхования медицинских расходов.

С 1.01.2017 г. на основании внесенных Законом от 18.10.2016 № 432-З в подп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК изменений с 1813 до 2874 BYN увеличен предельный размер этого вычета, а также предусмотрена в...

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