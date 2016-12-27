Подоходный налог и ...страхование медицинских расходов в 2017г.

Транспортная организация 30.12.2016 г. заключила со страховой организацией РБ договор добровольного страхования медицинских расходов своего работника (для него транспортная организация является местом основной работы) сроком на 1 год. Оплата страховых взносов по данному договору страхования в размере 480 BYN была перечислена транспортной организацией в этот же день единовременным платежом. Указанная сумма страхового взноса была удержана из зарплаты этого работника за декабрь 2016 г.

Вправе ли в данной ситуации транспортная организация при исчислении подоходного налога из зарплаты этого работника за январь 2017 г. представить ему социальный налоговый вычет, установленный подп. 1.2 п. 1 ст. 165 НК, в размере удержанной суммы страховых взносов?