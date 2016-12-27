Подоходный налог и ......банковский депозит и проценты

Банк, находящийся на территории РБ, 15.12.2016 г. заключил договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте сроком на 3 месяца с физическим лицом (не является работником этого банка). Согласно указанному договору процентная ставка установлена в размере 5% годовых, что на 4 п.п. превышает размер такой ставки по банковскому вкладу (депозиту) до востребования. При этом выплата физическому лицу всей суммы процентов, начисленных по внесенному вкладу (депозиту), должна быть осуществлена по окончании срока договора (14.03.2017 г.) путем выдачи наличных денежных средств.

Надо ли банку как налоговому агенту при выплате указанных процентов удержать с них подоходный налог? Если надо, то в каком порядке банк должен удержать подоходный налог и в какие сроки перечислить его в бюджет?