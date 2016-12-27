Вопрос-ответ
Подоходный налог и ......банковский депозит и проценты
Банк, находящийся на территории РБ, 15.12.2016 г. заключил договор банковского вклада (депозита) в иностранной валюте сроком на 3 месяца с физическим лицом (не является работником этого банка). Согласно указанному договору процентная ставка установлена в размере 5% годовых, что на 4 п.п. превышает размер такой ставки по банковскому вкладу (депозиту) до востребования. При этом выплата физическому лицу всей суммы процентов, начисленных по внесенному вкладу (депозиту), должна быть осуществлена по окончании срока договора (14.03.2017 г.) путем выдачи наличных денежных средств.
Надо ли банку как налоговому агенту при выплате указанных процентов удержать с них подоходный налог? Если надо, то в каком порядке банк должен удержать подоходный налог и в какие сроки перечислить его в бюджет?
При определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 156 НК).
Вместе с тем согласно подп. 1.25 п. 1 ст. 163 НК от подоходного налога освобождаются доходы в виде процентов, полученных плательщиками по банковским вкладам (депозитам), денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном) банковском счете в банках, находящихся на территории РБ, за исключением таких банковских счетов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности или зачисления сумм задатка (залога) при возмездном отчуждении имущества, если выполняется хотя бы одно из указанных ниже условий:
– такие дох...